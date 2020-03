Polizei sucht vermisste Frau aus Glinde und bittet um Hilfe

Glinde. Die Reinbeker Kriminalpolizei bittet im Fall einer vermissten Person aus Glinde um Hilfe. Die Beamten suchen nach der 77-jährigen Marion Neidell, die am Mittwoch, 25. März, zuletzt um 9 Uhr in der Herbert-Rübner-Straße gesehen wurde. Die Frau ist nach Polizeiangaben dement und orientierungslos. Es sei daher nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise nehmen die Beamten telefonisch entgegen

Die Vermisste ist schlank, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat graue Haare. Sie trägt eine schwarze Hose, einen rot gemusterten Pullover sowie eine Fellweste. Außerdem ist die Frau gehbehindert und zur Fortbewegung auf zwei Gehhilfen angewiesen. Wer Hinweise erteilen kann, soll sich unter 040/727 70 70 bei der Kripo in Reinbek melden.