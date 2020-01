Endlich feiert das Glinder Jugendzentrum Eröffnung

Peter Smith (67) ist nicht nur in der Spinosa in der Fahrradwerkstatt aktiv, er engagiert sich auch stark für nach Glinde geflüchtete Menschen. Zur Eröffnung des Jugendzentrums brachte er eine Torte: "Ich war Konditor im Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg." Valentin (12), Fiona (15) und Jette (13) vom Jugendbeirat durften die Kerzen auspusten.