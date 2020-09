Mehr Platz Corona-Schutz macht Gastwirte in Geesthacht erfinderisch

Stefan Huhndorf

Hans und Furi Storb vom Café + in Geesthacht setzen auf Plexiglaswände, um Corona zu begegnen.

Wer seine Gaststätte trotz Kontaktbeschränkungen gut auslasten will, muss Ideen entwickeln. So wie das „Café +“ in der Fußgängerzone.