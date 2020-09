SEK durchsucht Reihenhaus in Geesthacht nach Waffen

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Geesthacht. Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstagmorgen gegen kurz vor 8 Uhr ein Einfamilienhaus im Geesthachter Ortsteil Düneberg gestürmt. Der Grund: Die Beamten suchten unter anderem nach Waffen.

Der Einsatz lief unter der Führung der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) Lüneburg. Den Durchsuchungsbeschluss hatte die Staatsanwaltschaft Stade erwirkt. Dazu sagte Kai Thomas Breas, der Sprecher der Behörde, auf Anfrage: „Es wurde in einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht.“ Seit Monaten arbeite eine Ermittlungsgruppe an diesem Fall. „Jetzt erfolgte der Zugriff“, so Breas.

SEK stürmt Einfamilienhaus in Geesthacht

Mit mehreren Mannschafts- und Zivilwagen waren die Polizisten am Neuköllner Weg vorgefahren und starteten den Einsatz in dem Reihenhaus in einer ruhigen Seitenstraße. Vor Ort waren auch Beamte der Kriminalpolizei Geesthacht sowie ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes.

Seitens der Staatsanwaltschaft Stade gibt es keine weiteren Details. „Die Ermittlungen laufen. Die Erkenntnisse aus dem Einsatz müssen erst ausgewertet werden“, so Breas. Informationen zu möglicherweise sichergestellten Waffen oder Festnahmen von Tatverdächtigen soll es voraussichtlich am Mittwoch geben. „Es handelt sich um ein sehr umfangreiches Verfahren.“