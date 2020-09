Gastwirt überrascht Einbrecher – Polizei sucht Zeugen

Geesthacht. Einbruchsversuch in eine Gaststätte an der Düneberger Straße in Geesthacht: Gegen 1.10 Uhr in der Nacht zu Donnerstag überraschte der 49-jährige Gaststättenbetreiber zwei Männer, die sich an seinem Lokal zu schaffen machten – ein versuchter Einbruch, ermittelte die Polizei später.

Täter flüchteten, als Gastwirt sie entdeckte

Die Täter flüchteten. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, traf in der Nähe auf zwei Personen, die sich dann trennten und in Richtung der Straßen Querstraße bzw. An der Post liefen und entkamen. Die Beschreibung: Beide sind männlich. Der eine ist schlank und etwa 1,70 Meter groß. Er trug einen Kapuzenpullover und eine weiße Maske. Der andere ist etwas kräftiger und etwa 1,80 Meter groß. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover.

Die Kripo Geesthacht sucht Zeugen: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an 04105/800 30.