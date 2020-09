Chemikalienunfall in der Vamed-Klinik in Geesthacht

Geesthacht. Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht musste am Montagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Einsatz in der Vamed Klinik (Johannes-Ritter-Straße 100) ausrücken. Im Technikraum unter dem Therapiebad für hirnverletzte Kinder und Jugendliche war es zu einem Chemiekalienunfall gekommen. Zum Glück gab es keine Verletzten.

Chemikalienunfall im Therapiebad in Geesthacht

Was war geschehen? Für die Reinigung des Schwimmbeckens werden eine Chlorbleichlauge und eine Säure eingesetzt. Beides wird aus Kanistern automatisch abgepumpt. In regelmäßigen Abständen müssen die Kanister ausgetauscht werden, da die Flüssigkeiten leer sind. Am heutigen Montagmorgen tauschte ein Mitarbeiter wie gewohnt die Kanister aus: roter Kanister für die Säure und einen blauen Kanister für die Chlorbleiche. Wenige Sekunden später stellte der Mitarbeiter allerdings fest, dass etwas nicht stimmte. In einem Behälter sprudelte es plötzlich ungewohnterweise. Zudem stieg ein stechender Chlorgeruch empor. Der Mann reagierte prompt, verschloss den blubbernden Kanister wieder und zog sich eine Gasmaske über. Anschließend informierte er die Feuerwehr. Der Grund für den Chemikalienunfall: Einer der Kanister hatte vermutlich einen anderen Inhalt als die Kanisterfarbe signalisierte.

Um die 40 Kameraden eilten zum Einsatzort, ebenso der Löschzug Gefahrgut des Kreises Herzogtum Lauenburg. Dies ist eine Katastrophenschutzbereitschaft für A, B & C Gefahren sowie Sonderlagen. Die Gefahr im Technikraum des Therapiebads konnte schnell beseitigt werden, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Derzeit werden noch einige Messungen der Luftqualität vorgenommen. Das Schwimmbad soll bereits morgen wieder in Betrieb sein.