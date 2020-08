Fünf Jahrzehnte im Zeichen des Sterns

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. „Wir sind noch ein rich-tiger Familienbetrieb“, sagt Axel Brinkmann, Centerleiter von Mercedes Brinkmann in Geesthacht, und es schwingt etwas wie Stolz in seiner Stimme mit. Zurecht – denn dass ein Unternehmen nach 50 Jahren noch immer inhabergeführt ist und alle Kinder eines Firmengründers im Unternehmen arbeiten, ist mittlerweile nicht mehr allzu häufig und kann als ein Prädikat für eine erfolgreiche Unternehmenshistorie gelten.

Und erfolgreich kann man die Firmengruppe nennen. 1970 von Hans-Ulrich Brinkmann in Lauenburg mit 15 Mitarbeitern gegründet, hat Mercedes Brinkmann heute an zwölf Standorten 650 Mitarbeiter, 75 allein in Geesthacht, wovon 17 Auszubildende in Werkstatt und Büro sind.

Am 1. Januar 1970 startete Hans-Ulrich Brinkmann seine Selbstständigkeit in Lauenburg, einen Abend zuvor feierte man das Ereignis gesellig. Kaum hatte sich der heute 93-Jährige von der Eröffnungsfeier am Silvesterabend erholt, hatte er am Neujahrstag bereits seinen ersten Kunden – ein Taxi, das dringend einer Reparatur bedurfte. „Ich weiß noch wie heute, wie das Auto vor der Werkstatt stand“, erinnert sich Hans-Ulrich Brinkmann.

1999 übergab der Firmengründer das Unternehmen seinem Sohn

Trotz Feiertag nahm sich der junge Familienvater die Zeit und brachte das Taxi kurzerhand in Ordnung – ein Service, der nicht selbstverständlich ist und der schon damals zeigte, dass hier ein Kfz-Meister am Werk ist, dem es nicht nur um Umsatz ging, sondern der mit Herz bei der Sache war.

Nach der Lehre als Autoschlosser machte Brinkmann seinen Meister und zusätzlich eine Ausbildung als Verkäufer. Damit legte er eine solide Basis für ein eigenes Unternehmen, das schnell erste Erfolge zeigte. 1973 folgte der Umzug nach Geesthacht mit dem Bau der Halle an der Steinstraße, 1995 wurde die Werkstatt erweitert und 2008 eine neue Halle gebaut, die heute auch ab und an für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird.

1991 folgte die Gründung der Brinkmann GmbH in Güstrow. Acht Jahre später, 1999, verabschiedete sich Hans-Ulrich Brinkmann aus der Firma und übergab die Geschäfte seinem Sohn Knut. „Ich war überrascht, wie leicht es ihm fiel“, sagt Christiane Brinkmann. Ihr Mann habe so sehr an der Firma gehangen, sie habe sich den Abschied schwerer vorgestellt. Aber der Senior hat sich fortan aus dem Geschäft rausgehalten – ein Zeichen von großem Vertrauen in den Betrieb, die Mitarbeiter und seinen Sohn, der heute Geschäftsführer der Firmengruppe ist.

Der Kern der Gruppe sitzt in Geesthacht, die Zentrale in Güstrow

Auch wenn die Zeiten nicht immer rosig waren, angefangen von der Ölkrise 1973 über den Werkstattbrand im Jahre 1987 bis zur alles lähmenden Finanzkrise 2007, so hat es Hans-Ulrich Brinkmann dennoch geschafft, aus dem anfangs kleinen Unternehmen in Lauenburg mithilfe seiner Söhne sowie Tochter Ellen einen Betrieb aufzubauen, der sich stabil auf dem Markt hält, und das in einer Zeit des Autohaussterbens.

„Wir haben immer wieder in Technik, Aus- und Weiterbildung investiert“, sagt Knut Brinkmann. Das Expandieren hat sich ausgezahlt: Neben Mercedes hat die Brinkmann GmbH in Güstrow seit 2004 auch die Vertriebs- und Serviceverantwortung für die Marke Opel als sinnvolle Ergänzung zu den Mercedes-Modellen.

Dazu kommen weitere Unternehmen wie Reifenhandel, freier Teilehandel, Autovermietungen – alles in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich heute die Zentrale der Firmengruppe befindet. ­„Hier in Geesthacht ist der Kern, aber dort schlägt heute das Herz“, sagt Axel Brinkmann.Die Gruppe verkauft rund 3000 Gebrauchtwagen pro Jahr, dazu kommen rund 1000 Pkw sowie 1000 Transporter und 250 Lkw.

Die Ära Brinkmann ist noch nicht zu Ende

Die gute Atmosphäre untereinander, qualifizierte Mitarbeiter und vor allem treue Kunden sorgen dafür, dass sie im Gegensatz zu zahlreichen anderen Autohäusern noch da sind – hier sind sich Axel und Knut Brinkmann einig.

Und die Ära Mercedes Brinkmann als regionaler Mobilitätsdienstleister ist noch nicht zu Ende. „Wir reparieren in Geesthacht neben Mercedes-Benz-Fahrzeugen seit einigen Jahren auch Lkw und Transporter von MAN und die Elektroflitzer von Smart“, erklärt Axel Brinkmann. „Damit sind wir für die Zukunft solide aufgestellt.“