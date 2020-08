Alte Postkarten zeigen den Wandel Geesthachts

Geesthacht. 150 Jahre Postkarte – dieses Jubiläum feiert die Deutsche Post in diesem Sommer. Am 6. Juni 1870 zeichnete der preußische Ministerpräsident und Kanzler des Norddeutschen Bundes, Otto von Bismarck, die „Verordnung betreffs der Einführung der Correspondenzkarte“ ab, die ab 1. Juli 1870 in Kraft trat, berichtet Helmut Knust vom Heimat- und Geschichtsverein. Er leitet das Geesthachter Stadtarchiv. Am 1. März 1872 wurde die „Correspondenzkarte“ schließlich in Postkarte umbenannt.

Im Stadtarchiv lagern gut 4000 Karten. Sie alle sollen nun gesichtet werden. Helmut Knust will die Veränderungen Geesthachts im Wandel der Zeit dokumentieren: „Aus diesem Fundus erstellt der Verein jedes Jahr seit 2007 einen Kalender. Diese Karten vermitteln uns ein Bild des alten Geesthachts und zeigen mit den Vergleichsaufnahmen den Wandel unserer Stadt.“

Jede Straße Geesthachts ist in einer Postkarte festgehalten

Die Sammlung wächst ständig, denn das Archiv wird aus Nachlässen mit Karten bedacht. Selbst Flohmärkte oder Börsen nach Material abzusuchen, das macht Helmut Knust nicht. Mittlerweile liegen im Archiv zu jeder Straße in Geesthacht Postkarten vor, sagt er. Auch die Ortschaften des Amtes Hohe Elbgeest sind bedacht. Grund für die Verbreitung: Die Postkarte galt früh als guter Werbeträger. So ließen viele Geschäfte und Gasthäuser eigene Karten produzieren.

Zu 60 Prozent seien die Karten im Archiv digitalisiert, sagt Helmut Knust. Wer sich dafür interessiert, wie es früher in seiner Straße ausgesehen hat, kann sich ans Stadtarchiv wenden. „Es ist keine Privatsammlung, sondern eine Stadtsammlung“, stellt Knust klar.

Die älteste Postkarte stammt von 1874

Die älteste versendete Postkarte im Stadtarchiv ist von 1874 und kommt ohne Bild aus. Der Anlass ist geschäftlich. Am 24. Juli bestellt ein Händler zwei Tonnen Heringe und zwölf Fässer Anchovis in Hamburg.

Auch heute noch ist eine Postkarte aus Geesthacht ein beliebtes Andenken. Etwa 20 bis 30 Stück werden in der Saison pro Woche verkauft, schildert Andrea Wulf von der Tourist-Information. Geordert werden die Karten beim Lübecker Schöning-Verlag für 15 Cent pro Stück, verkauft wird für 60 Cent. „Am besten gehen die mit dem Ortsschild drauf“, sagt Andrea Wulf.