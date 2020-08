Feuer in Geesthacht: Zwei parkende Autos brennen aus

Geesthacht. Am Donnerstagabend gegen 23.47 Uhr kam der Alarm: Feuer an der Geesthachter Schleuse. Zwei Autos standen lichterloh in Flammen und brannten völlig aus. Ein VW Bus wurde durch die Flammen leicht beschädigt, Kunststoffteile schmolzen.

Der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Geesthacht, Peter Kunze, sagt dazu: „Autofahrer, die auf der Bundesstraße 404 unterwegs waren, hatten die Flammen auf dem Parkplatz bemerkt und dann einen Notruf abgesetzt.“ Sofort rückte die Feuerwehr mit insgesamt sechs Fahrzeugen aus, ebenso ein Rettungswagen und die Polizei. „Zum Glück befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen in den Fahrzeugen“, so Kunze weiter.

Feuer in Geesthacht: zwei Atemschutztrupps im Einsatz

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Opel und der Mercedes in einer Reihe von vier geparkten Pkw in Vollbrand. „Wir haben versucht den Brand schnell einzudämmen, damit nicht noch weitere Fahrzeuge beschädigt werden.“ Zwei Atemschutztrupps gingen mit zwei Stahlrohren gegen die Flammen vor und bekämpften diese mit Wasser und Schaum. „Die Löscharbeiten dauerten nicht lange an. Gegen 1 Uhr waren wir wieder in der Feuerwache“, so der Pressesprecher.

Bisher ist die Brandursache unklar, die Kriminalpolizei Geesthacht hat allerdings die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zum Gesamtschaden konnten ebenfalls noch nicht gemacht werden.