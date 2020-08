Geesthacht: Gebot für „Bison“ im fünfstelligen Bereich

Geesthacht. Am Mittwoch ist der ausgemusterte Eisbrecher „Bison“ auf der Internetplattform der Vebeg versteigert worden (wir berichteten). Nun wurde ein weiteres Detail bekannt. Das ohne Motor im Kanalbecken des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Geesthacht an der Wärderstraße liegende ehemalige Schiff aus der vor Ort stationierten Eisbrecherflotte wurde für 18.240,60 Euro an ein deutsches Unternehmen verkauft.

Zum Paket gehört ein auf dem Gelände lagernder Voith-Schneider-Ersatzantrieb, wie er auch bei Hafenschleppern verwendet wird. Mehr Informationen darf die Vebeg zurzeit nicht mitteilen.