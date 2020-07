Vermutlich Leiche des verunglückten Kajak-Fahrers gefunden

Geesthacht. Update im Fall des in Geesthacht verunglückten Kajakfahrers: Am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr haben zwei Angler die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht alarmiert und einen im Wasser treibenden Leichnam gemeldet. Vermutlich handelt es sich dabei um den seit Sonntagmittag in Geesthacht vermissten 23 Jahre alten Kajakfahrer. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings noch nicht. Ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Geesthacht teilte unserer Zeitung allerdings mit, dass es sich sehr wahrscheinlich um die vermisste Person handelt. Aktuell sind die Kriminalpolizei sowie Rettungskräfte der Feuerwehr vor Ort, um die Leiche zu bergen. Diese wird nun zur Gerichtsmedizin nach Lüneburg oder Lübeck gebracht.

Zuvor erfolglose Suche nach Kajak-Fahrer in Geesthacht

Die Polizei im Gespräch mit den Anglern, die die Leiche im Wasser haben treiben sehen.

Foto: Dirk Palapies

Ein Rückblick: Am Sonntag, 12. Juli, war ein 23-Jähriger am Stauwehr in Geesthacht mit seinem Kajak gekentert. Autofahrer hatten gegen 11.40 Uhr beobachtet, wie der Paddler auf der Elbe stromabwärts Richtung Hamburg unterwegs war und sein gelbes Kajak durch das Wehr steuerte. Auf der anderen Brückenseite trieb der gekenterte Einsitzer, allerdings fehlte vom Kajakfahrer jede Spur. Daraufhin alarmierten die Zeugen des Unfalls sofort die Rettungskräfte. Ein Großaufgebot eilte zur Unglücksstelle und stoppte auf der B 404 zwischen Geesthacht und dem Landkreis Harburg.

Während des Einsatzes wurde die Elbbrücke gesperrt

Die Elbbrücke war während des Einsatzes komplett gesperrt. Rund 100 Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen suchten stundenlang auf Höhe der Elbbrücke. Schließlich konnte in einer Bucht an der südlichen Elbseite das Kanu geborgen werden. Allerdings konnten weder die mit Sonar ausgestatteten Boote der Berufsfeuerwehr Hamburg, noch der Rettungshubschrauber oder die Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek den vermissten Kanufahrer entdecken. Gegen 15.20 Uhr wurde der Einsatz abgebrochen. Auch eine Suche am Montag war erfolglos geblieben.