Ahmed Alobaidy hat es geschafft, er ist stolzer Geselle

Geesthacht. Eigentlich hatte Ahmed Alobaidy im Frühjahr 2016 nur nach einem gebrauchten, alten Fahrrad Ausschau gehalten. Er lebte damals in der Geesthachter Flüchtlingsunterkunft an der Mercatorstraße – es war der Beginn eines wunderbaren Werdegangs.

Knapp vier Jahre später hält der junge Iraker nun einen frischen Gesellenbrief in der Hand, fährt ein eigenes Auto und lebt in einer Wohnung an der Geesthachter Straße. Auch einen festen Arbeitsplatz hat er – sein Ausbildungsbetrieb hat ihn übernommen. Es ist die Firma AFB Kaman Reha, die unter anderem Lieferfahrzeuge der Mercedes-Sprinter-Klasse für den Transport Behinderter umrüstet, etwa durch den Einbau von Rampen und Hebebühnen für Rollstühle. Der Betrieb liegt fast in Sichtweise der Flüchtlingsunterkunft ebenfalls an der Mercatorstraße.

Alobaidy half zunächst in der Fahrradwerkstatt mit

Peter Krups (Flüchtlingshilfe) und Sailh Kaman (AFB Kaman Reha, v.li.) unterstützen den jungen Iraker.

Foto: Dirk Palapies

Als Ahmed Alobaidy 2016 bei der Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe am Buntenskamp vorbeischaute, fiel er trotz der Sprachschwierigkeiten Dieter Schwank und Peter Krups durch sein technisches Verständnis auf, die dort Dienst hatten. Rentner Krups ist altgedienter Schlossermeister, er hat ein Gespür für so etwas. Sie luden ihn ein, mitzuhelfen. Ahmed Alobaidy blieb am Ball und war nach kurzer Zeit ein fleißiger, pünktlicher Helfer.

Im Kreis der Flüchtlingshelfer ist auch Sailh Kaman tätig, einer der Chefs von AFB Kaman Reha. Peter Krups bat ihn bei einem Treffen, sich Ahmed Alobaidy einmal anzusehen, ob er für ein Praktikum infrage käme. Der junge Iraker überzeugte. Im Anschluss an das zweiwöchige Praktikum erhielt Ahmed Alobaidy Ende 2016 in der Firma einen Lehrvertrag zum Karosseriebauer. Im August 2017 begann er die Ausbildung, Ausbildungsende war im 31. Mai.

Werkzeuge bekamen Aufkleber mit deutschen Bezeichnungen

Geboren in Bagdad, kam Ahmed Alobaidy 2015 als 22-Jähriger über die Balkanroute nach Deutschland und Geesthacht. Es war bereits die vierte Flucht. Diesmal allein. Der Vater war erkrankt, die Mutter blieb bei ihm. Die erste Flucht führte im Kindesalter aus dem Irak nach Syrien. Der Vater war im Staatsdienst beschäftigt. Als Jugendlicher ging es nach dem Kriegsausbruch in Syrien zurück nach Bagdad. Die dritte Flucht führte aus dem Irak in den Iran wegen einer Verfolgung von Familien, deren Eltern beim Assad-Regime beschäftigt waren. „In dieser ganzen Zeit ist an einen regelmäßigen Schulbesuch natürlich nicht zu denken gewesen“, sagt sein Betreuer Peter Krups.

Zu den Schwierigkeiten wegen mangelndem schulischen Grundlagenwissen kamen fehlende Sprachkenntnisse. Alle hätten Bedenken gehabt, dass Ahmed Alobaidy wegen der Sprache die Berufsschule nicht schafft, erzählt Sailh Kaman. Zur Beschleunigung des Spracherwerbs wurden kreative Maßnahmen erdacht. So bekamen alle Werkzeuge für das Vokabellernen Aufkleber mit ihren deutschen Bezeichnungen. Die Aufkleber blieben, bis für Sailh Kaman in der Berufsschule in Rendsburg der Blockunterricht begann, der in Internatsform erteilt wird. „Als er wieder da war, konnte er Deutsch“, erinnert sich Sailh Kaman schmunzelnd. „Das war total schwer, ich hatte ja kaum Kurse vorher,“, ergänzt Ahmed Alobaidy. Auch privat bastelt er gern mit Freunden an Autos. Er darf dafür die Werkstatt von Sailh Kaman nutzen. Sein erstes Auto, einen alten Seat, hat er so flott gemacht, dass er ihn mit Gewinn verkaufen konnte. Nun fährt er einen Golf IV.

Bleiberecht bis 2022 erarbeitet

Mit der Ausbildung hat sich Ahmed Alobaidy ein Bleiberecht zunächst bis 2022 erarbeitet. Nur der verlängerte irakische Pass fehlt noch, aber der soll in Kürze in der Botschaft vorliegen. Die Chance steht gut, als Facharbeiter mit Gesellenbrief in Zukunft hier leben zu können. Sailh Kaman hat angekündigt, einen Bedarf anzumelden.