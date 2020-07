23-jähriger Kanufahrer in der Elbe vermisst

Geesthacht. Seit Sonntagmittag wird ein Kanufahrer vermisst, der nahe dem Stauwehr an der Elbbrücke Geesthacht gekentert ist. Autofahrer hatten gegen 11.40 Uhr beobachtet, wie der Paddler auf der Elbe stromabwärts Richtung Hamburg unterwegs war und sein gelbes Kanu durch das Wehr steuerte. Auf der anderen Brückenseite trieb der gekenterte Einsitzer, vom Kanufahrer keine Spur.

Am Abend informierte die Polizeiinspektion Lüneburg, dass es sich bei dem Vermissten „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen 23-Jährigen aus der Nähe von Dresden handelt. Er war am 4. Juli mit dem Kajak von Pirna mit dem Ziel Hamburg aufgebrochen“.

Die Zeugen des Unfalls hatten sofort die Rettungskräfte alarmiert. Ein Großaufgebot eilte zur Unglücksstelle und stoppte auf der B 404 zwischen Geesthacht und dem Landkreis Harburg. Die Elbbrücke war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Gut 100 Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen suchten stundenlang auf Höhe der Elbbrücke. Einsatzkräfte samt Taucher und Booten aus dem gesamten Herzogtum Lauenburg waren vor Ort, dazu der Wasserrettungszug des Landkreises Harburg mit Tauchern und Booten, die Wasserschutzpolizei sowie die DLRG. Es wurde nicht nur intensiv im Wasser, sondern auch am Ufer gesucht. Wenig später beteiligte sich auch der Rettungshubschrauber „Christoph 29“ am Einsatz, dazu kamen Taucher, Kleinboote und ein Löschboot der Berufsfeuerwehr Hamburg.

Ein Tor des Stauwehrs wurde geschlossen

Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht, die als erste am Einsatzort war, konnte das Kanu in einer Bucht an der südlichen Elbseite bergen, wie Geesthachts Gemeindewehrführer Sascha Tönnies berichtete. Um die Strömung der Elbe etwas zu beruhigen, wurde ein Tor des Stauwehrs geschlossen. Dadurch wurden zwei Seesäcke mit persönlichen Sachen des Vermissten hochgespült und konnten geborgen werden. Taucher wurden im Bereich des Stauwehrs nicht eingesetzt. Die Überlebenschance ist dort aufgrund der starken Strömungen und eines Wasserdurchflusses von rund 5000 Kubikmetern pro Sekunde gering. Selbst ein Einsatz von bestens ausgebildeten Tauchern wäre für sie dort lebensgefährlich. So konnten die insgesamt 15 Boote erst gut 100 Meter vom Wehr entfernt das Wasser absuchen.

Weder die mit Sonar ausgestatteten Boote der Berufsfeuerwehr Hamburg, noch der Rettungshubschrauber oder die Drohnen der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek konnten den vermissten Kanufahrer entdecken. Gegen 15.20 Uhr wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen.