Jugendherberge Geesthacht bleibt bis Ende Februar zu

Geesthacht. Das ist eine Nachricht, mit der zwar zu rechnen war, die aber dennoch Enttäuschung bei den Mitarbeitern auslöst: Die Jugendherberge Geesthacht wird nicht wie angekündigt am 10. August öffnen, sondern voraussichtlich erst am 1. März 2021. Der Grund sind die zahlreichen Stornierungen von Klassenfahrten und Gruppenreisen. „Es bleibt uns aufgrund der aktuellen Situation leider nichts anderes übrig“, sagt Stefan Wehrheim, Geschäftsführer des Landesverbands Nordmark im Deutschen Jugendherbergswerk.

Zu normalen Zeiten bilden Schulklassen und weitere Gruppen den überwiegenden Anteil der Gäste in der Jugendherberge Geesthacht. Als klassische Gruppenunterkunft kann dies nicht kurzfristig durch andere Zielgruppen wie Familien kompensiert werden. „Die letzten Reservierungen konnten wir auf andere Jugendherbergen in der Region umbuchen oder aufs nächste Jahr verschieben“, berichtet die operative Herbergsleiterin Claudia Kopitzke. Sie wird gemeinsam mit einem Hausmeister die Jugendherberge und das Gelände mit einem reduzierten Stundenkontingent pflegen und instand halten.

Durch die Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie sind die Jugendherbergen in finanzielle Not geraten. „Der DJH-Landesverband Nordmark e.V. wird einen Antrag auf Überbrückungshilfe aus dem letzten Konjunkturpaket stellen“, sagt Sprecherin Katharina Pauly. Sollte das gelingen, sei das ein wichtiger Beitrag. „Er wird allerdings leider nicht allein ausreichen“, schränkt sie ein. „Wir benötigen weitere Soforthilfen, die wir nicht zurückzahlen müssen, und sind darüber in guten Gesprächen mit der Landespolitik.“