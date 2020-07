Durchgerotteter Pflaumenbaum kracht auf Opel Corsa

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Geesthacht. Großer Schreck am Donnerstagnachmittag für eine Geesthachterin am Borgfelder Stieg. Kurz vor 16 Uhr klingelte der Nachbar: Ein Baum sei auf ihr Auto gestürzt. „Ich habe das gar nicht mitbekommen, meine Wohnung geht zur anderen Seite raus“, sagt Monika Pajuelo.

Vor Ort zeigt sich ein trauriges Bild. Ihr Opel Corsa, Baujahr 2003, ist begraben von den Ästen des Pflaumenbaums, der auf dem Rasen neben der Parkfläche stand. Monika Pajuelo stellt dort seit neun Jahren ihr Auto ab. Der Obstbaum war auf Höhe der Rasenkante weggebrochen, offenbar durchgefault. Dabei sahen die Blätter alle gesund aus. Die Geesthachter Feuerwehr war „ruckzuck“ vor Ort. Um 16.20 Uhr war der Einsatz beendet. Auf dem Corsa blieben nur Blätter unter dem Scheibenwischer zurück.

Pflaumenbaum kracht auf Auto: Welche Versicherung zahlt?

Womöglich ist Monika Pajuelo glimpflich davongekommen. Nur an der Dachkante hat der Stamm eine deutliche Beule hinterlassen. Der Wagen scheint fahrbereit. Wichtig für die Autobesitzerin, die am Freitag Termine in Reinbek hat. „Jetzt muss ich wegen der Versicherung erstmal klären, wer hier zuständig ist“, meinte sie. Die Stadt oder ihr Vermieter Vonovia, auf dessen Stellfläche der Wagen abgestellt war.