Stolperfalle in der Oberstadt soll beseitigt werden

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. Bis zu sechs Zentimeter hoch sind die Absätze im Gehweg am Spielplatz Billstedter Stieg. Auf mehreren Quadratmetern haben die Wurzeln eines Baumes das Pflaster hochgedrückt und so eine gefährliche Stolperfalle für Fußgänger und Radfahrer geschaffen. Als unsere Zeitung die Stadt darauf ansprach, musste die Verwaltung erst einmal die Eigentumsverhältnisse klären. Denn teils gehören die Wege der Stadt, teils dem Vonovia-Wohnungsunternehmen. Für die betreffende Stelle in der Oberstadt ist jedoch Geesthacht zuständig – und reagierte umgehend. „Wir haben die Reparatur beauftragt. Am 20. Juli geht es los“, sagt Stadtsprecher Torben Heuer. Insgesamt werden 200 Quadratmeter neu gepflastert.

Jeder Bürger kann der Stadt über die kostenlose App „Mängelmelder“ auch selbst einen Schaden mitteilen. „Die Bedienung ist leicht. Wir haben binnen kurzer Zeit bereits 22 verschiedene Meldungen erhalten. Probleme gibt es wohl mit der Interpretation der Begrifflichkeiten. Wenn unsere Mitarbeiter sich einer Sache angenommen haben, erscheint ,Ist gelöst’ im Status. Bis die Arbeit dann auch wirklich erledigt ist, kann es aber noch dauern“, erklärt Heuer. Das Problem am Spielplatz-Gehweg ist jedenfalls jetzt „gelöst“.