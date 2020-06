Geesthachter Politiker tagen im Kinosaal

Geesthacht. Auf der letzten Sitzung der Geesthachter Ratsversammlung vor der Sommerpause hatten sich die Fraktionen viel vorgenommen. 16 Punkte mit zahlreichen Unterpunkten umfasste die Tagesordnung im Corona-bedingten Ausweichquartier Kleines Theater Schillerstraße. Und dann ging doch alles sehr schnell: Nach nur einer Stunde beendete Bürgervorsteher Samuel Walter Bauer (SPD) die Sitzung. Diskussionen hatte es zuvor kaum gegeben. Grund für die harmonische Zusammenkunft: Die Fraktionen hatten im Vorwege Entscheidungen abgesprochen, man wollte wegen der Corona-Situation Debatten im für den Politbetrieb nicht richtig geeigneten Kinosaal des KTS möglichst vermeiden.

Ein eher harmloses Thema beanspruchte die meiste Zeit

Und so kam es auch: Die meisten Entscheidungen fielen einstimmig, nur bei sehr wenigen Abstimmungen gab es auch mal ein bis zwei Enthaltungen.

So nahm ein eher harmloses Thema zeitlich den meisten Raum ein. Beim gemeinsam von SPD und CDU vorgelegten Antrag zu Baumpatenschaften und Baumpflanzaktionen flackerte bis 18.30 Uhr ein Fünkchen von der „normalen“ Stimmung auf, die sonst im Ratssaal des Rathauses herrscht. Die Grünen hatten in letzter Minute auf den Antrag reagiert und am Vortag einen Änderungsantrag eingebracht, schließlich wurde noch der Bogen gespannt zur Erweiterung des Hochzeitswaldes. Dr. Jens Kalke marschierte im Verlauf dieses „Debattchen-Abends“ insgesamt sagenhafte zweimal zum Rednerpult quer über die Bühne – mehr als jeder andere an diesem Abend. Dr. Kalke hatte einen Vorteil. Der Grüne saß unten links allein in der Reihe, es musste also niemand aufstehen, er hatte freie Bahn. „Man kann sich bei dieser historischen Sitzung im Protokoll verewigen“, stellte Dr. Kalke schelmisch fest. „Diese Gelegenheit will ich nun nutzen.“

Bürgermeister könnte sich zweiten Hochzeitswald vorstellen

Er erinnerte an die lange Vorgeschichte zur Förderung des städtischen Baumbestandes. Bereits 1994 habe es hierzu einen Antrag der Grünen zu „Baumspenden“ gegeben. Und das aus diesem Antrag der Hochzeitswald entstanden sei. Eben dieser sei nun voll, und die Grünen fordern eine schriftliche Stellungnahme der Stadt an, wo ein zweiter hinkönne. Auf das Gelände der ins Auge gefassten Kreisberufsschule jedenfalls nicht, kam postwendend die Replik von Bürgermeister Olaf Schulze. Eine geeignete Fläche dort will sich der Kreis für die Erweiterung der Hachede-Schule freihalten. Schulze: „Ich kann mit auch vorstellen, einen zweiten Hochzeitswald irgendwo hinzustellen. Gucken wir mal.“ Was bei Bürgervorsteher Bauer für Unmut sorgte. „Ich habe schon vor fünf bis sechs Jahren gesagt, dass wird eng im Hochzeitswald. Kann ich gar nicht verstehen, dass das so schwierig ist.“

Bezüglich der Baumförderung wurde ein Kompromiss gefunden. Die Bürger sollen nun eine Patenschaft mit einer damit verbundenen Verantwortung für das Wohlergehen neu gesetzter Straßenbäume, in der Regel vor ihrer Haustür, übernehmen können. Das spart der Stadt Kosten. Und die Grünen setzten mit ihrem Änderungsantrag durch, Patenschaften auf bereits bestehende Bäume auszuweiten. Diese Baumfürsorger sollen dann aber nicht „Baumpaten“, sondern „Baumkümmerer“ heißen.

Gastronomen können ihre Außenflächen kostenlos vergrößern

Zudem rührt die Stadt kräftig die Werbetrommel für das „Einheitsbuddeln“, einer Baumpflanzaktion anlässlich des Tages der deutschen Einheit. Hierbei sollen Privatleute und Firmen aufgerufen werden, auf ihren Grundstücken Bäume zu setzen.

Die nächste Ratsversammlung findet am 11. September statt. Dann vielleicht wieder im Rathaus, wenn die Corona-Situation es zulässt.

Weitere Entscheidungen: Gastronomiebetriebe können ihre Flächen im Außenbereich künftig bis Ende des Jahres ohne zusätzliche Kosten vergrößern. Damit – bedingt durch die Kita-Reform des Landes – die Kinderbetreuungskosten für einige Eltern nicht steigen, wird der „Geesthachter Deckel“ eingeführt. Anfallenden Mehrkosten fängt die Stadt auf. Wer Hunde aus dem Tierheim holt, die dort seit über einem Jahr in Obhut sind, zahlt für sie keine Hundesteuer (wir berichteten jeweils).