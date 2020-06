Betrunken am Steuer: Polizei erwischt zwei Autofahrer

In Geesthacht kam es am Mittwochabend zu gleich zwei Unfällen mit Trunkenheit. Zunächst gegen 22.25 Uhr als ein 27 Jahre alter Fahrer eines VW Crafter einen Parkplatz in der Straße Gerstenblöcken befuhr. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der Autofahrer dabei einen parkenden Smart fortwo im Frontbereich und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Bahnstraße / An der Post fort. Dort wurde der junge Mann durch Augenzeugen auf den zuvor verursachten Unfall aufmerksam gemacht.

Betrunkener Geesthachter am Steuer hatte 2,13 Promille

Schließlich kamen Polizisten aus Geesthacht hinzu und nahmen während des Gesprächs mit dem Autofahrer einen Alkoholgeruch war. Daraufhin wurde ein Alkoholtest angeordnet, der einen vorläufigen Wert von 2,13 Promille ergab. Der VW-Fahrer musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der 27-jährige Geesthachter muss sich nun wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum verantworten. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro.

Etwas später gegen 23.30 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss. Dieses Mal in der Hansastraße. Nach Aussagen der Polizeidirektion Ratzeburg befuhr ein 40 Jahre alter Mann mit seinem Toyota die Hansastraße aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Hamwarde. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Geesthachter in Höhe Hammer Kamp nach rechts von der Fahrbahn ab und erst im Knick zum Stehen. Auch hier ordneten die Beamten einen Atemalkoholtest an. Das Ergebnis: 2,06 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.