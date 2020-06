Mit „Deutsch als Zweitsprache“ zum Abitur

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. „Wenn ich 18 bin, fahre ich sofort zurück“, habe sie damals gedacht, erzählt Agata Koczwara. Das war im Sommer 2013, ihre Freunde und Verwandte waren weit weg, die Zwölfjährige war gerade mit ihrer Mutter in Deutschland angekommen. Erst kurz vor dem Umzug aus dem polnischen Dorf in Schlesien zum neuen Lebenspartner in Geesthacht hatte die Mutter sich getraut, ihrer Tochter vom Umsiedeln zu erzählen.

Nun, sieben Jahre später, sieht die Sache anders aus: Agata Koczwara hat am Otto Hahn Gymnasium (OHG) ihr Abitur bestanden und möchte nun Physik studieren – in Hamburg. „In Deutschland gibt es bessere Möglichkeiten zur Ausbildung als in Polen“, hat sie festgestellt.

Wenn Agata Koczwara von der Schule erzählt, dann nur auf Deutsch

In die alte Heimat geht es einmal im Jahr. „Zu Hause wird gemischt Polnisch und Deutsch gesprochen“, erzählt sie. „Aber wenn ich zu Hause von der Schule erzähle, dann nur auf Deutsch.“ Als sie nach Deutschland kam, hatte sie einen nur sehr geringen deutschen Wortschatz aus Grundschultagen.

Agata Koczwara hat das Projekt „DaZ“ geholfen. Es bedeutet „Deutsch als Zweitsprache“ und ist gedacht für Kinder und Jugendliche, deren Muttersprache eine andere Sprache als Deutsch ist.

In Geesthacht ist die Buntenskampschule bereits seit 2011 DaZ-Zentrum, das OHG seit September 2016. Es gibt drei Klassen und dort lernen 45 Schülerinnen und Schüler aus 20 Nationen zwischen der fünften und der neunten Jahrgangsstufe jeweils vier Stunden am Tag.

Pädagogen haben ein DaZ-Zertifikat

Beginn ist jeweils um 8 Uhr. Zunächst gibt es zwei Stunden lang einen allgemeinem Unterricht, dem folgen zwei Stunden Lernen in speziellen auf einzelne Gruppen zugeschnittenen „Lernstraßen“. Die Betreuung erfolgt durch Pädagogen mit einem DaZ-Zertifikat. Auch OHG-Schulleiterin Kirsa Siegemund hat eines an der Uni erworben, damals hieß das Projekt noch „Deutsch als Fremdsprache“. Unterstützung leisten „FSJler „und Bufdies. Das OHG sucht gerade einen neuen Freiwilligen und nimmt Bewerbungen entgegen.

„Ein Teil der Schüler sind Analphabeten“, sagt Bettina Andersen, die das Projekt betreut. Der Pegel an Kenntnissen sei sehr unterschiedlich hoch. „Es ist eine große Herausforderung, alle unter einen Hut zu bekommen.“ Die Klassen sind auch altersmäßig sehr heterogen. Aber das ist erwünscht. Die Hoffnung ist, dass die Älteren etwas weitergeben an die Jüngeren und auch in die Gegenrichtig alle voneinander profitieren..

Nächster Schritt ist die Teilintegration

Je nach Fortschritt der sprachlichen Fähigkeiten ist der nächste Schritt die Teilintegration. Je nach Talent und Ausdrucksfähigkeit in der deutschen Sprache nehmen ausgewählte Schülerinnen und Schüler am Regelunterricht in den Fächern Musik, Kunst, Sport, Mathematik, Englisch und Französisch teil – ein weiterer wichtiger Schritt, um in der Gemeinschaft anzukommen. Denn Ziel des ganzen Projektes ist letztendlich, dass die DaZ-Schützlinge dem regulären Unterricht folgen können. Das muss nicht am OHG sein.

Dafür braucht es ein bis zwei Jahre. „Die meisten gehen dann in Richtung Ausbildung oder wechseln auf eine Gemeinschaftsschule“, hat Agata Koczwara erfahren. Sie war eine der Paten für diese Klassen am OHG. Während die Polin nach ihrer DaZ-Klasse auf der Buntenskampschule über den Umweg der Bertha-von-Suttner-Schule zum Schuljahr 2015/19 aufs OHG wechselte, was ihr wegen der Leistungen empfohlen wurde, ist Bhavneet Kaur das erste „Eigengewächs“, das nun am OHG die Reifeprüfung erfolgreich abgelegt hat.

Bhavneet Kaur kam ohne jegliche Deutschkenntnisse aus Indien

Sie kam 2016 aus dem Panjab in Indien ohne jegliche Deutschkenntnisse nach Geesthacht und entstammt dem ersten DaZ-Jahrgang des OHG. Einen Vorteil hatte sie: „Ich habe so schnell Deutsch gelernt, weil es an der Schule keine anderen Inder gab“, erzählt sie. So sei sie gezwungen gewesen, sich sofort in der fremden Sprache auszudrücken. Afghanen dagegen gab es mehrere, die hätten sich immer in ihrer Landessprache unterhalten. Die 20-Jährige möchte nun gern Medizin studieren.

„In den DaZ-Klassen herrscht ein besonderer Ehrgeiz und der Wille zum selbstständigen Lernen“, hat OHG-Koordinator Michael Francke ausgemacht. „Für uns sind sie eine große Bereicherung.“

Übergabe der Zeugnisse am OHG ist kommende Woche Donnerstag und Freitag. Aufgeteilt in fünf Gruppen, darf jeder Schüler nur zwei Personen mitbringen. Aktivitäten wie Abisturm und Abiball müssen ausfallen.