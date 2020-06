VHS Geesthacht startet wieder mit Kursangebot

Geesthacht. Ruckartig von jetzt auf gleich musste der Kursbetrieb der Volkshochschule Geesthacht im März aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt werden. Seitdem herrschte wochenlang Ruhe in den Räumlichkeiten an der Rathausstraße. Jetzt dürfen einige Veranstaltungen wieder stattfinden, freut sich Schulleiterin Gesa Häsler. Durch die notwendigen Hygieneauflagen sind einige Angebote aber nur mit großen Einschränkungen möglich.

Bis Ende Mai waren die sieben Mitarbeiter der VHS in Kurzarbeit. Unter den Bedingungen war es besonders schwierig, einen corona­adäquaten Betrieb zu organisieren, gibt die VHS-Leiterin zu. Aber nun können erste Kurse wieder starten, und die Räumlichkeiten sind vorbereitet. „Wir haben transparente Trennungen zwischen den Tischen installiert, sodass sich jeder zu allen Seiten hin sicher fühlen kann!“

VHS Geesthacht - finanziell wird es eng

Auch auf der Geschäftsstelle, die seit Anfang Juni wieder zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar ist, wurden Vorkehrungen zum Schutz der Mitarbeiter und Besucher getroffen. Statt wie üblich ins Büro zu kommen, müssen Besucher künftig im Eingangsbereich vor einem zum Tresen umfunktionierten Tisch warten und dort vor einer Spuckschutzscheibe ihr Anliegen vorbringen.

Nicht nur durch den Lockdown der vergangenen Monate, sondern auch durch das minimale Kursangebot wird es finanziell eng für die Erwachsenenschule. Diese finanziert sich vorwiegend über die Kursgebühren, die ja nun größtenteils wegfallen, weil nur wenige Kurse mit einer sehr begrenzten Teilnehmerzahl stattfinden können. „Es gibt zwar Unterstützung vom Land, aber das wird voraussichtlich nicht reichen, um die Verluste auszugleichen“, sagt Gesa Häsler.

Erstmals kein Programm für das Herbstsemester

Noch bis Ende Juni gibt es ein paar Angebote. Weiter geht der Kursbetrieb dann nach der Sommerpause ab September. Für viele eine Enttäuschung: Es gibt zum ersten Mal kein Programm für das Herbstsemester. „Die meisten freuen sich stets auf das Heft, da wir es liebevoll gestalten. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil nicht abzusehen ist, welche Kurse stattfinden können“, sagt Gesa Häsler.

Ein Gutes hatte die Corona-Krise trotz aller Widrigkeiten dann aber doch noch: Viele Mitarbeiter haben sich mit dem neuen Online-Angebot „VHS to Huus“ beschäftigt. Das digitale Ersatzprogramm wird in Geesthacht ausgebaut. „Auch während der Sommerferien bietet die Volkshochschule digitale Seminare an“, kündigt Häsler an.

