Nina Suraci startet bei der deutschen Pflegemeisterschaft

Geesthacht. „Bis nach Berlin hat es noch keiner geschafft“, sagt Carmen Schönberg anerkennend. Die Oberin von der Pflegedienstleitung des Geesthachter Johanniter Krankenhauses ist stolz auf ihre Pflegeschülerin Nina Suraci. Die 31-Jährige, die im nächsten Jahr ihr Examen macht, nimmt in der Hauptstadt teil am Bundeswettbewerb der deutschen Pflegemeisterschaft. Und das hat es im Johanniter bisher noch nicht gegeben.

Beim Endausscheid der Pflegeberufe darf pro Bundesland nur ein Teilnehmer starten. Teilnahmeberechtigt sind alle Schulen, die Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Die gebürtige Geesthachterin Nina Suraci startet für Hamburg, denn dort ist ihre Schule. Deren Standort entscheidet, nicht der des ausbildenden Krankenhauses. Sie hatte sich bei einem Vorentscheid im Februar als beste in Hamburg durchgesetzt.

Erster Preis ist eine Reise nach New York

Bei der Meisterschaft gibt es einen umfangreichen praktischen Teil, hier muss etwa ein Verband angelegt werden, aber auch die Theorie ist breit angelegt. Es geht sowohl um medizinisches Wissen, als auch um das Schreiben von Pflegeplänen und Pflegetheorie. „Das ist schon fast eine Examensklausur“, sagt Carmen Schönberg.

Zu gewinnen gibt es auch etwas: Der erste Preis ist eine Reise nach New York im Wert von 2000 Euro, der zweite Preisträger fliegt nach London (1000 Euro), der dritte fährt nach Berlin (500 Euro). Zusätzlich gibt es noch ein Taschengeld. Das Finale des Bundeswettbewerbs hätte eigentlich vom 18. bis zum 19. Juni stattfinden sollen, wegen Corona ist es auf einen Termin wohl im Herbst verschoben.

Suraci möchte gern OP-Schwester werden

„Ich war schon immer medizinisch sehr interessiert“, sagt Nina Suraci. Das verwundert nicht, ist doch ihre Mutter bereits im Johanniter als Krankenschwester tätig, sie macht die Pflegeleitung auf Station 1, der „Chirurgischen“. Auch die Tochter möchte nun gern OP-Schwester werden. „Mit ,Blut sehen’ habe ich kein Problem“, sagt sie. Denn darin sie hat reichlich Erfahrung. Die Ausbildung im Johanniter – sie ist nicht die erste Station von Nina Suraci in der Medizin. Ihr Herz schlug zunächst für die Tiermedizin. Bei der ehrenamtlichen Tätigkeit im Geesthachter Tierheim hatte sie eine Tierärztin kennengelernt, dort absolvierte sie nach dem Abitur von 2012 bis 2014 eine Ausbildung zur tiermedizinischen Fachangestellten, und auch dort hatte sie schon als Beste abgeschnitten.

„Das habe ich gemacht, um die Zeit bis zum Studium zu überbrücken“, sagt sie. Denn im Anschluss wechselte sie als Studentin an die Tiermedizinische Hochschule nach Hannover, blieb dort aber nur zwei Semester lang. „Das war nicht das Wahre für mich“, erzählt sie, dafür bin ich schon fast zu tierlieb.“ Als Tierarzthelferin hatte sie die Entscheidungen zum Einschläfern der vierbeinigen Patienten hingenommen, „aber als Tierärztin hätte ich diese Entscheidungen selber treffen müssen“, meint sie. Damit wäre sie nicht klargekommen.

2021 steht die Abschlussprüfung an

So ging es wieder zurück in den Humanbereich. Denn im Johanniter hatte sie von 2008 bis 2009 ein freiwilliges soziales Jahr verbracht. Dem ließ sie von 2017 bis 2018 eine Zeit im Krankenhaus im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes folgen. Da erst wurde der Wunsch geboren, auch hier beruflich zu arbeiten. „Der Bundesfreiwilligendienst hat so viel Spaß gemacht, ich habe so viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt sie.

Seit dem 1. August 2018 ist sie nun Auszubildende, 2021 steht die Abschlussprüfung an. Und wenn sie vorher die Pflegemeisterschaft gewinnt? „Das schriftliche Examen könnte man ihr dann eigentlich erlassen“, meint Carmen Schönberg. „Ich würde es ihr gönnen.“