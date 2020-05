Schnelles Netz in drei weiteren Wohngebieten

Geesthacht. Während die Gemeinden rund um Geesthacht bereits beinahe vollständig an das Glasfasernetz angeschlossen sind, verfügen nur zehn Prozent der Haushalte in der Stadt über das schnelle Internet. Bisher. Denn die Stadtwerke planen den weiteren Netzausbau in Geesthacht. Am 1. Juni beginnen die Stadtwerke mit der Abfrage der Haushalte in drei weiteren Wohn­gebieten. Haushalte rund um den Spakenberg, Finkenweg-Ost und Besenhorst haben bis zum 30. Juni Zeit für eine Antwort.

40 Prozent der Haushalte müssen sich für den Anschluss an das Glasfasernetz entscheiden, nur dann starten die Stadtwerke dort mit dem Ausbau. Ein Ja für das schnelle Netz könnte jedoch einen Anbieterwechsel im Bereich Internet bedeuten, klärt Dennis Ressel, Prokurist und Bereichsleiter Media & IT der Stadtwerke Geesthacht, auf.

Corona-Pandemie zeigt, schnelleres Netz ist wichtig

Gerade durch die Corona-Pandemie wurde die Notwendigkeit eines schnelleren Netzes deutlich. „Die Übertragung von immer größeren Datenmengen wird in Zeiten von Homeoffice immer wichtiger“, sagt Dennis Ressel. Viele Arbeitnehmer führen derzeit Telefon- und Videokonferenzen oder nutzen abends die Streamingdienste. „Alte Kupferleitungen oder Brückentechnologien wie VDSL stoßen schon heute an ihre Grenzen“, sagt der IT-Experte. Wer dann noch am Ende einer Straße wohnt, hat vermehrt Probleme mit dem Internet – die es mit einem Glasfasernetz nicht gebe. „Ein Gigabit-Glasfasernetz ist mit 1000 Mbit/s viel leistungsfähiger und störungsunempfindlicher“, erläutert Ressel. Die Kunden wissen das, denn „die Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen bis ins Haus steigt rasant an“, sagt Ressel.

Bonbon: Wer sich bis Ende Juni für das Glasfasernetz entscheidet, bekommt den Anschluss bis 15 Meter Länge im Wert von 1499 Euro kostenlos. Mit dem Ausbau würden die Stadtwerke gegen Ende­ des Jahres beginnen. Weitere Stadtgebiete werden im kommenden Jahr abgefragt und bei einer Abschlussquote von 40 Prozent ans Netz angeschlossen werden.

Stadtwerke beginnen mit Ausbau eines Funknetzes

Die lilafarbenen Kabel sind für das Glasfasernetz, die dünnen im vorderen Bildbereich für die Hausanschlüsse.

Foto: Frauke Maaß / BGZ

Aber das ist noch nicht alles, was die Stadtwerke auf ihrem Weg zur „Smart City“ auf den Weg bringen. Parallel zur Abfrage beginnen sie mit dem Ausbau eines LoRaWAN Netzes – das steht für Long Range Wide Area Network und meint ein Funknetz. „Das Funknetz wird an eine neue Plattform angeschlossen und kann Daten aus unterschiedlichen Bereichen zusammenführen“, sagt Dennis Ressel. Für dieses Funknetz werden vier Antennen aufgestellt, mit denen man zum Beispiel Sensordaten von Anlagen, Brunnen und Versorgungsschächten auslesen und ins Rechenzentrum übertragen kann. „Mit dieser Technologie sind wir für ,Internet der Dinge’ im öffentlichen Bereich bestens vorbereitet“, sagt Ressel. Die Antennen haben außerhalb der Stadt eine Reichweite von bis zu 15 Kilometern, innerhalb Geesthachts liegt die zwischen einem und drei Kilometern. „Das Funknetz wird zu Beginn nur intern von den Stadtwerken genutzt“, sagt Ressel. Auf diese Weise können auch Auffälligkeiten in den Versorgungsnetzen schnell erkannt und noch vor einem Ausfall behoben werden. „LoRaWAN bietet eine tolle Chance für die digitale Zukunft der Stadtwerke“, sagt Ressel. Philipp Heyhusen, verantwortlich für die Stromnetze, ergänzt: „Es bietet uns die Möglichkeit, das Stromnetz unkompliziert und nahezu standortunabhängig mit Sensorik auszustatten. Wir können so die vorhandene Infrastruktur in Hinblick auf die Herausforderungen der Energiewende effizienter nutzen und Versorgungsunterbrechungen besser vorbeugen.“