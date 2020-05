Zur Sicherheit werden sieben große Bäume gefällt

Geesthacht. Regelmäßig wird der Zustand der Geesthachter Bäume überprüft. Mitarbeiter des Fachdienstes Umwelt und städtische Baumpfleger haben auf einem Rundgang jüngst die Birken am Neuen Krug ins Visier genommen, 61 größere Bäume wurden auf Standfestigkeit und Schädlinge gecheckt. Ein Experte des Instituts für Baumpflege hat mit einem Resistographen die Restwandstärke gemessen, den Grad der Fäule in Stämmen und Wurzelhälsen ermittelt.

Die Untersuchung ging für vier Birken schlecht aus: Ihre Standfestigkeit ist dauerhaft nicht mehr gegeben, sie werden voraussichtlich Mitte Mai von einer Geesthachter Fachfirma gefällt. Autofahrer müssen mit kurzfristigen Verkehrsbehinderungen rechnen. „Gerade die Birken im Neuen Krug werden engmaschig und in relativ kurzen Intervallen kontrolliert, weil es sich hier um einen beliebten Schulweg handelt“, sagt Franko Stein vom Fachdienst Umwelt der Geesthachter Stadtverwaltung. Wetter und Standort hätten den Birken am Neuen Krug in den vergangenen Jahren zu schaffen gemacht: „Birken sind Flachwurzler und darum anfällig für Trockenheit. Sie haben besonders unter den trockenen Sommern gelitten. Verschärft wird die Situation, wenn die Bäume in eng bebauten Bereichen stehen“, erläutert Franko Stein.

Eine der Birken ist etwa 50 Jahre alt

Drei der zu fällenden Birken wurden etwa 1984 gepflanzt und haben einen Stammumfang zwischen 80 und 87 Zentimetern. Die vierte Birke ist etwa 50 Jahre alt und hat einen Stammumfang von 138 Zentimetern. „Wenn möglich werden Ersatzbäume gepflanzt. Dies ist aber abhängig von Genehmigungen von Versorgern, deren Gas- und Abwasserleitungen unter den Bäumen verlaufen“, so Franko Stein.

Nachgepflanzt würden Sorten, die mit den Auswirkungen des Klimawandels besser zurechtkommen. Eine Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde ist für die Fällungen nicht erforderlich. Weil „Gefahr im Verzug“ ist, reicht die Erlaubnis des Fachdienstes Öffentliche Sicherheit des Rathauses.

Schädlinge haben eine Kanadische Pappel befallen

Auch im Stadtteil Grünhof-Tesperhude muss kurzfristig eine Fachfirma anrücken: Hier haben Schädlinge eine Kanadische Pappel an der Elbuferstraße förmlich ausgehöhlt. Die fehlende Restwandstärke macht eine Fällung in der zweiten Maihälfte unumgänglich. Der etwa um 1950 gepflanzte Baum steht in der Mitte einer Dreier-Baumreihe direkt an der Straße in Nachbarschaft eines Fußweges und hoch frequentierten Parkplatzes. Im Baumgutachten, das die sofortige Fällung nahelegt, wird betont, dass die Pappel „durch Baumuntersuchungen und baumpflegerischen Maßnahmen mehr als 15 Jahre am Standort gehalten werden konnte“.

Das hat Auswirkungen auf die Pappeln links und rechts davon. Auch sie sollen fallen. Sie weisen starkes Totholz auf und werden zunächst geschnitten. Die Fällung wurde für Oktober bei der Unteren Naturschutzbehörde beantragt. Begründung: Durch den fehlenden Schutz der mittleren Pappel sei bei ihnen mit verstärkten Abbrüchen von Starkästen zu rechnen ist. „Alle Pappeln sind bereits durch Grünastabwürfe aufgefallen und seit 2002 immer wieder auf ihre Vitalität und Verkehrssicherheit überprüft worden. Das Entfernen von Totholz und Gutachten haben bereits große Summen gekostet im Laufe der Jahre“, teilt Franko Stein mit. Das Risiko wachse, dass es an beiden Pappeln in einem weiteren trockenen Sommer zu weiteren Astabbrüchen komme.