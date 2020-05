Land übernimmt Elternbeiträge für Kita und Hort auch im Juni

Schwarzenbek/Kiel. „Das Land stellt den Kommunen auch im dritten Monat genügend Geld zur Verfügung, damit sie auf die Elternbeiträge für die Betreuung in Kita und Schule komplett verzichten können“, sagt Andrea Tschacher, CDU-Landtagsabgeordnete im Wahlkreis Lauenburg-Süd. Ende März hatte sich die Jamaika-Koalition bereits mit den Oppositionsparteien SPD und SSW verständigt, die Elternbeiträge für die Monate April und Mai zu übernehmen – sowohl für kommunale Kitas als auch für die Einrichtungen freier Träger – und dafür 50 Millionen Euro bereit gestellt.

Jetzt wird diese Summe noch einmal aufgestockt: 75 Millionen Euro will die Landesregierung bereit stellen, um die Elternbeiträge auch im Juni zu übernehmen. Damit ist die Kita-Betreuung bis zum Beginn der Sommerferien (das neue Kita-Jahr beginnt am 1. August) für Eltern kostenfrei – die gilt für Kinder, die die Kita derzeit nicht nutzen als auch für die in der Notbetreuung.

Am Donnerstag und Freitag tagt das Parlament

Weitere 30 Millionen Euro stellt das Land bereit, um auch den Elternanteil in Horten sowie der Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu übernehmen. Analog zur Übernahme des Elternbeitrags wird jedoch das Krippengeld gestrichen: Seit 2017 erhalten Eltern für die Betreuung ihres Kindes bis zum dritten Lebensjahr einen Zuschuss von bis zu 100 Euro pro Monat

„Wir müssen als Parlament erst einmal die Voraussetzung schaffen, dass diese Summen bereitgestellt werden“, sagt Andrea Tschacher, CDU-Landtagsabgeordnete

Foto: Marcus Jürgensen

Auf diese Zahlen haben sich die Politiker am gestrigen Mittwoch im Haushaltsausschuss geeinigt. Am heutigen Donnerstag sowie am Freitag tagt das Parlament im Kieler Landeshaus, um diesem zweiten Nachtragshaushalt mit einem Volumen von einer Milliarde Euro zu beraten. Die Zustimmung zum Paket gilt als sicher. Wann das Geld hingegen die Träger erreicht, ist noch offen. „Wir müssen als Parlament erst einmal über den Nachtragshaushalt die Voraussetzung dafür schaffen, dass diese Summen bereitgestellt werden“, so Tschacher. Erst dann, so die Abgeordnete, sei es die Aufgabe der Verwaltung, die Modalitäten der Auszahlung festzulegen. Klar ist: Mit den Kita-Trägern soll dann laut Vorlage „betragsgenau“ abgerechnet werden. Die Kommunen hatten im März zwar die Übernahme des Elterngeldes begrüßt, jedoch den Zeitplan kritisiert: In Schwarzenbek sind einige der Kita-Träger in Vorleistung getreten, andere hat die Stadt mit einer vorzeitigen Zahlung vor einem finanziellen Engpass bewahrt.

Kitas starten in die zweite Phase der flexiblen Notbetreuung

Parallel zum Finanzausschuss hat gestern in Kiel auch der Sozialausschuss getagt, in dem Familienminister Heiner Garg sein Konzept für die schrittweise Rückkehr der Kitas zum Regelbetrieb vorgestellt hat. Die Kinderbetreuung ist dabei in vier Phasen eingeteilt: Von der Notbetreuung (1. Phase), über zwei Stufen der erweiterten und flexibilisierten Notbetreuung (2. Phase), einen eingeschränkten Regelbetrieb (3. Phase) bis hin zur Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb (4. Phase) baut das Konzept auf den Beschlüssen der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) vom 28. April auf. „Die Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor dem Coronavirus haben vor allem Familien mit Kindern vor große Herausforderungen gestellt“, so Garg.

Aktuell gilt noch die erweiterte Notbetreuung der Phase 2, die nächste Erweiterungsstufe könnte voraussichtlich noch in diesem Monat erfolgen – abhängig von den Ergebnissen der Beratungen mit Bund und den anderen Ländern. Dann soll die Gruppengröße von bisher fünf auf zehn Kinder steigen. Zudem sollen dann auch Vorschulkinder, für die nach den Sommerferien die Grundschule beginnt, sowie Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf in die Kitas zurückkehren dürfen.

Allerdings werden diese Kinder nicht durchgehend betreut, sondern in tage- oder wochenweise stattfindenden Gruppen. Dabei müssen die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin beachtet werden. Weitere Entscheidungen des Landes sollen nach mindestens zwei Wochen erfolgen, um auf das Infektionsgeschehen reagieren zu können. Wenn das Pandemiegeschehen es zulässt, könnte dann auch zeitnah der eingeschränkten Regelbetrieb (3. Phase) folgen.