Tödlicher Unfall mit Quad in Geesthacht

Geesthacht. Gegen 17.10 Uhr hatten zufällig vorbeikommende Spaziergänger ein verunglücktes Quad und dessen Fahrer (40) in der Nähe der Straße Tapplock in dem Ortsteil Grünhof-Tesperhude entdeckt. Wie lange der Mann, der aus dem Ortsteil stammen soll, dort bereits gelegen hat, ist offen. Für den Unfall gibt es keine Zeugen.

Der 40-Jährige war mit dem vierrädrigen Gefährt, auf dem man wie auf einem Motorrad auf einer Sitzbank sitzt und mit einem Lenker steuert, offenbar alleine die Straße Osterheese aus Richtung Tesperhude kommend hinaufgefahren. Nach knapp 300 Metern geht die asphaltierte Straße in einen Feldweg über, der direkt am Waldesrand entlang führt und nach weiteren 600 Metern an der Bundesstraße 5 endet.

Auf Feldweg gegen Baum geprallt

Etwa in Höhe der Straße Tapplock, die auf Hälfte der Strecke einmündet, hat der 40-Jährige dann offenbar die Kontrolle übers Fahrzeug verloren. Er kam nach links vom Weg ab, prallte dort offenbar mit dem Quad gegen einen Baum und stürzte. Die Spaziergänger, die den Mann fanden, alarmierten über den Notruf sofort die Rettungskräfte. Die Leitstelle schickte einen Rettungswagen sowie die Polizei zum Unfallort am Waldrand, zudem setzte der Rettungshubschrauber „Christoph Hansa“ aus Hamburg einen Notarzt auf der nahen Wiese ab.

Helfen konnten die Retter dem Mann jedoch nicht mehr: Der eingeflogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Quadfahrers feststellen. Vermutlich war er direkt an den Folgen des Aufpralls verstorben. Mehrere Angehörige des Fahrers, die zum Unfallort geeilt waren, brachen unter Schock zusammen und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.