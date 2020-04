Schutzschilde für das Krankenhaus aus dem 3-D-Drucker

Geesthacht. Mitarbeiter im Johanniter Krankenhaus benötigen weiter dringend Schutzausrüstung. Dazu gehören auch sogenannte Schutzschilde. Der 29 Jahre alte Philipp Streck aus Geesthacht hat jetzt erneut 25 Stück gespendet, die er mit seinem 3-D-Drucker hergestellt hat.

Normalerweise nutzt Streck seinen 3-D-Drucker, um Produktionsteile für elektrische Geräte oder Ersatzteile für den Haushalt herzustellen. Seit etwa drei Wochen unterstützt er Apotheker, Arztpraxen und Krankenhäuser und bringt regelmäßig Schutzschilde vorbei. „Etwa zwei Stunden brauche ich für ein Schild“, sagt der Geesthachter. Davon seien 90 Prozent Druckzeit. Danach folge das Lochen, Schneiden und Anbringen der Laminier- oder Overheadfolie.

100 Schutzvisiere aus dem 3-D-Drucker

Philipp Streck (29) aus Geesthacht spendet dem Johanniter Krankenhaus Schutzvisiere aus seinem 3D-Drucker.

Mittlerweile habe er schon 100 solcher Visiere hergestellt. Der Materialpreis pro Stück liegt bei rund zwei Euro. „Das könne künftig aber mehr werden, das Material wird immer knapper. Besonders gefragt sind Gummibänder“, sagt Streck. Im Internet war er auf die bundesweite Initiative freiwilliger Helfer ( www.makersvsvirus.org ) gestoßen.

Timo Rath, ärztlicher Direktor des Johanniter Krankenhauses, freut sich über die Schutzvisiere: „So haben wir eine weitere Infektionsbarriere.“ Das Coronavirus wird per Tröpfcheninfektion übertragen – unter anderem auch über die Schleimhäute der Augen. Deswegen sei es auch so wichtig, bei Behandlungen die Augen zu schützen. „Mögliche Sekrete spritzen dann gegen das Visier und wir können die Visiere nach der Arbeit ganz einfach reinigen und wiederverwenden“, so Rath. Die Schutzschilde kommen hauptsächlich auf der Isolier- und Intensivstation, in der Notaufnahme, im Kreißsaal und überall da zum Einsatz, wo es zu Absaugungen oder Intu- und Extubationen komme.

Auch die Firma KRD Sicherheitstechnik GmbH, die einen Standort in Geesthacht (Vierlander Straße 2) und in Bardowick hat, stellt seit wenigen Wochen einen Mund- und Gesichtsschutz her. Der offizielle Name: Facewall. Anders als die Visiere von Philipp Streck werden sie nicht mit einem 3-D-Drucker, sondern mit Maschinen hergestellt.

Diese Schutzschilde werden an ein Baseball-Cap geklemmt

Die Facewalls bestehen aus beschichtetem Polycarbonat, das ganz einfach an jede Baseballkappe geklemmt werden kann. Für Ärzte gibt es eine spezielle Variante: Die Aufhängung wurde von Mitarbeitern so umgearbeitet, dass es ähnlich wie ein Stirnband auf den Kopf gezogen wird. Der Stirnbereich wird durch einen hautfreundlichen Silikonschaum geschützt. Normalerweise stellt die Firma Sicherheitsglas für Polizei-, Feuerwehr- und Forstfahrzeuge sowie Lärmschutzsysteme für Straße und Schiene und Kabinenscheiben für Großgeräte in Forst-, Bau- und Landwirtschaft her. Damit die Kurzarbeit der Mitarbeiter verhindert werden konnte, hieß es Kreativität beweisen.

„Nun werden in Geesthacht und in Bardowick täglich etwa 1500 Facewalls produziert“, sagt Timon Leimbach vom Vertrieb. Wer Interesse hat, kann sie im täglichen Lagerverkauf an beiden Standorten von 13 bis 16 Uhr erwerben. Nur das Visier kostet 12 Euro, mit Cap sind es 19 Euro, und mit Stirnband 18.