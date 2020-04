Das Rathaus ist jetzt für Bürger wieder geöffnet

Geesthacht. Das Geesthachter Rathaus macht trotz Coronapandemie ab sofort wieder mehr persönliche Kontakte möglich: Bürger dürfen das Verwaltungsgebäude wieder betreten, müssen sich allerdings an bestimmte Schutzmaßnahmen halten.

So öffnen sich die Türen des Rathauses (Markt 15) für Publikum nur nach vorheriger Terminabsprache und für Erledigungen, die „ein Erscheinen im Haus notwendig machen“, erklärt Torben Heuer, Leiter des Fachdienstes Zentrale Verwaltung. In die Kategorie fallen beispielsweise die Beantragung von Personalausweisen und Erledigungen im Standesamt wie Eheschließungen und die Ausstellung von Geburtsurkunden. Alle anderen Dienstleistungen der Verwaltung werden - wie in den vergangenen Wochen auch – telefonisch, per E-Mail oder postalisch angeboten.

Stadtmitarbeiter händigen Mund-Nasen-Schutz aus

Mitarbeiterin Anette Platz desinfiziert sich die Hände.

Foto: Stadt Geesthacht

Bürger, die einen Termin erhalten haben, werden am Rathauseingang von Stadtmitarbeitern abgeholt. Vor Betreten des Gebäudes erhalten sie – sofern sie keinen eigenen mitgebracht haben – einen Mund-Nasen-Schutz, der der Verbreitung des neuartigen Coronavirus entgegenwirken soll. Ausgegeben wird an die Bürger ein Einweg-Modell, die Stadtmitarbeitenden sind hingegen mit genähten und somit waschbaren Mehrweg-Varianten ausgestattet. Mehr als 500 dieser bunten Gesichtsmasken hat die Stadtverwaltung bei Geesthachter Unternehmen geordert. Im Eingangsbereich des Rathauses stehen Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Um bei einem später bekannt werdenden Coronafall mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden Besucher aufgefordert, einen Bogen zur Selbsteinschätzung auszufüllen. Darüber wird beispielsweise abgefragt, ob die Person mit infizierten Menschen Kontakt hatte oder grippeähnliche Symptome aufweist.

Zudem gilt es auch im Rathaus die vom Robert-Koch-Institut empfohlenen Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten. Bürgermeister Olaf Schulze wirbt um Verständnis und appelliert an die Vernunft der Geesthachter: „Bitte halten Sie sich an die Vorsichtsmaßnahmen, die dem Schutz von uns allen dienen. Ich verstehe, wenn das Einhalten manch einer Einschränkung schwerfällt. Aber lassen Sie uns solidarisch sein und aufeinander achtgeben.“ Er selber versuche auch nach den ersten Lockerungen der Coronaregeln unnötige Treffen mit Personen zu vermeiden und mindestens 1,5 Abstand zu Gesprächspartnern und Vorübergehenden einzuhalten. Einen Alltagsschutz für Mund und Nase habe auch er meist in der Tasche. „Das ist natürlich ungewohnt, aber es ist ein weiteres Puzzleteil, das zu einem Maßnahmenpaket zählt, welches unserer Gesundheit dient.“

Bürgermeister Olaf Schulze dankt seinen Mitarbeitern

Weitere Schutzmaßnahme: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros und anderer Fachdienste, die

Torben Heuer (l.) und Steffen Trost vom Fachdienst Zentrale Verwaltung tragen jetzt Stoffmasken.

Foto: Stadt Geesthacht

viel Kundenkontakt haben, werden durch durchsichtige Plexiglasscheiben vor durch Atmen, Sprechen, Husten oder Niesen verbreitete Viren abgeschirmt. Auch diesen Spuckschutz hat das Rathaus bei Firmen aus der Region bestellt. Außerdem wurden alle öffentlichen Gebäude mit zusätzlichem Desinfektionsmittel für Kunden und Beschäftigte ausgestattet. Bereits seit Beginn der Ausbreitung von Sars-CoV-2 werden die Rathausräume häufiger und mit Desinfektionsmittel enthaltenden Substanzen gereinigt.

Weiter sagt Olaf Schulze: „In den vergangenen Wochen haben wir bereits mehrere Maßnahmen getroffen, um das Infektionsrisiko im Rathaus so gering wie möglich zu halten. Denn auch wenn das Rathaus für die Bürger weitgehend geschlossen war, ging unsere Arbeit ja weiter.“ Die Mitarbeiter der Stadt hätten im Rathaus, in den Außenstellen und auf den Straßen Geesthachts weiter ihren Dienst getan – unter erschwerten Bedingungen und häufig auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. „Für diesen Einsatz danke ich den Mitarbeitenden. Sie leisten Großartiges für die Menschen dieser Stadt“, so der Bürgermeister.

Das Bürgertelefon ist immer noch zu erreichen

Auch lobe er, dass viele Strukturen aufrechterhalten werden konnten und sogar neue entstanden sind. „So übernehmen die Teams der Schulsozialarbeit und des Bauhofes Einkäufe für Hilfsbedürftige, der Oberstadttreff unterstützt die Geestküche beim Ausfahren von Lebensmitteln und am neu eingerichteten Bürgertelefon werden Fragen beantwortet und Ängste genommen.

Während im Rathaus so langsam wieder erste Normalität einkehrt, werden die öffentlichen Einrichtungen und Außenstellen der Stadt derzeit auf eine schrittweise Öffnung vorbereitet. Gemeinsam mit den Schulen wird zum Beispiel überlegt, wie Hygienestandards für Prüfungen eingehalten werden können. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie der geforderte Abstand eingehalten werden kann. Zudem wurde auch für Schulen und Kitas zusätzliches Desinfektionsmittel angeschafft.