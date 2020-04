Radfahrer aus Escheburg bei Unfall schwer verletzt

Escheburg. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich Sonntagmorgen um 10.15 Uhr in der Straße Stubbenberg in Escheburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 54 Jahre alter Mann den Radweg vom Dorfplatz kommend in Richtung Alte Landstraße. Ein 33-jähriger Fahrer eines Kia Sportage wollte in ein Grundstück einbiegen und übersah dabei den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 54-jährige Escheburger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

( isa )