Stadtwerke melden Ausfall im Internet- und Telefonnetz

Geesthacht/Schwarzenbek. Aktuell klagen viele Bürger aus Geesthacht, Schwarzenbek, Wentorf und Großhansdorf (Kreis Stormarn) darüber, dass sie weder im Internet surfen, noch telefonieren können. Die Stadtwerke Geesthacht teilten auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass der Grund dafür eine Störung in einem vorgelagertem Netz in Hamburg ist. „Es kommt derzeit zu einem Teilausfall des Telefon- und Internetdienstes in unserem Glasfasernetz“, sagt Dennis Ressel, der den Bereich Media und IT bei den Stadtwerken Geesthacht verantwortet.

Von der Störung betroffen seien insgesamt rund 3000 der knapp 6000 Kunden. Techniker arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, den technischen Fehler im Serversystem zu finden. Die Störung gebe es allerdings nicht wegen der gestiegenen Netznachfrage aufgrund der Coronakrise und den immer mehr im Home Office arbeitenden Bürgern. „Unser Glasfasernetz wird zwar stärker genutzt als sonst, hat aber noch lange nicht seine Grenzen erreicht“, so Ressel. Das Glasfasernetz könne noch eine viel höhere Nachfrage vertragen. Wie lange die Störung ungefähr andauern wird, ist noch ungewiss.