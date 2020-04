Gemeinsam die Krise bewältigen

Geesthacht. Zwei große kniehohe Kübel stehen vor dem Eingang zur Flüchtlingsunterkunft an der Geesthachter Mercatorstraße. Bepflanzt sind sie mit mit bunten Blumen – mit diesen fröhlichen Inseln hält auch hier der Frühling Einzug. Ansonsten erinnert hier kaum etwas an die schöne Jahreszeit. Blühende Büsche oder Bäume gibt es nicht, stattdessen große staubige Flächen. Und das Grau der drei Wohncontainer fügt sich nahtlos ein in das Ensemble der schmucklosen Fabrikgebäude in der Nachbarschaft.

Die Coronakrise drückt die Stimmung zusätzlich in der wenig einladenden Umgebung. Die Bewohner kommen nicht mehr heraus aus ihrer Unterkunft, sind allein. Deutschkurse an der VHS oder Behördengänge fallen aus, nicht unbedingt notwendige Arzttermine sind abgesagt, Besucher in der Anlage verboten. Ehrenamtliche Helfer, die wöchentlich Nähkurse geben oder Deutsch lehren, schauen nicht mehr vorbei.

Harmonisches Miteinander als großes Kunststück

Für Uwe Wahls und seine Kollegen vom Träger Deutsches Rotes Kreuz ist es zur Zeit besonders schwer, ihren Schützlingen Lebensmut zu vermitteln. Das DRK hatte die Anlage im Januar 2019 von der Awo übernommen. Ausgelegt ist sie für 200 Menschen, deren Asylgesuch anerkannt ist oder bei denen das Verfahren noch läuft. Sie werden vom Kreis zugewiesen. Momentan leben hier 60 Männer,und 40 Frauen; von den 15 Kindern sind die meisten im Baby- und Grundschulalter. „Wir haben 13 Nationalitäten mit Konfliktpotenzial“, sagt Uwe Wahls. Trotzdem gebe es ein sehr harmonisches Miteinander: „Das ist schon ein Kunststück. Gerade jetzt noch viel mehr als sonst.“

Gemeinschaftsaktionen helfen dabei, etwa die Bepflanzung der Kübel. Das macht die Umgebung weniger trostlos. Die Behälter hat Uwe Wahls bezahlt, 60 Euro haben sie gekostet. Die Bänke und Tische draußen waren angegriffen, wirken nun mit frischer Farbe fast wie neu. „Wir machen ganz viel mit den Leuten selber“, erklärt Uwe Wahls. „Sie gehen dann anders mit den Sachen um.“ Auch in den Containern ist es schöner geworden. „Die Bewohner sollten mit ihren Handys Fotos von netten Sachen schießen wie Blumen“, erklärt Wahls eine Aktion. Die wurden gedruckt, laminiert und schmücken nun die Wände. Eine Bewohnerin malt gern, also wurden Ölfarben gekauft und für die Kinder Buntstifte. Die damit entstehenden Werke könnten ebenfalls die Wände zieren. „Man kann noch mehr machen, aber es fehlt das Geld“, sagt Uwe Wahls.

So soll auch ein gemauerter Grill mit Überdachung das Gemeinschaftsgefühl stärken. Die Genehmigung für die Errichtung liegt vor, aber für die Verwirklichung fehlt es an Geld. „Für alle diese Dinge gibt es kein Budget“, bedauert Wahls. Die Deutschkurse, die nun ausfallen, hofft er, mit Lernbüchern ausgleichen zu können, „aber auch da sind schnell 100 Euro weg“.

Zwar gibt es große Unterstützung von der Flüchtlingshilfe in Geesthacht und von Ehrenamtlichen, aber die Wunschliste ist lang. Oft sind es Kleinigkeiten wie Fußbälle für die Kinder, Matten für Gymnastik oder Springseile, Kopfkissen, Töpfe, Geschirr oder ein Ranzen für die Einschulung. Ein großer Wunsch ist ein Spielplatz mit Rutsche, Schaukel und Sandkasten. „Zudem gibt es viele Situationen, wo wir gefragt werden, ob wir Bewohner zum Arzt, in die Ausländerbehörde oder zum Vorstellungsgespräch fahren können.“ Auch die sprachliche Begleitung ist wichtig. Zudem ist Unterstützung nötig bei Umzügen oder dem Transport von Möbeln, weil ein Auto mit Anhänger fehlt. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, erreicht Uwe Wahl unter 04151/887 96 88 und 0172/ 401 30 07.

Die Coronakrise macht vor der Unterkunft nicht Halt. Glücklicherweise gab es noch keinen Covid-19-Verdachtsfall und es wird umfangreich informiert. „Einer der Flure ist voll mit Hinweisen zu Corona in verschiedenen Sprachen“, sagt Uwe Wahls. Mit jedem Bewohner sei zudem gesprochen worden.

Wahls Kollege Achmed Alirqsosi beherrscht arabische Sprachen, Englisch und Farsi. „Wir waren sehr früh in dem Thema drin, haben die Hygiene weiter nach oben gefahren und die Kontakte heruntergefahren.“ Zweimal in der Woche kam bisher die von der Stadt bezahlte Reinigungsfirma, nun fährt an zwei weiteren Tagen zusätzlich ein Fachbetrieb vor, desinfiziert Klinken und Lichtschalter.

Alle Bewohner hätten ruhig reagiert, „aber unterschwellig beschäftigt es jeden hier extrem“, weiß Uwe Wahls. „Das ist das schlimmstes Szenario: Wenn jemand das Virus einschleppt. Dann können wir die gesamte Anlage isolieren. Davor haben alle Respekt.“ Einzelne unter Quarantäne zu stellen sei nicht möglich. „Wir sind hier alle sehr eng zusammen“, sagt Uwe Wahls. Küchen und Sanitäranlagen sind zudem als Gemeinschaftsräume konzipiert.

Dennoch versichert Wahls: „Wir versuchen, Abstand herzustellen, wo es geht, und Kontakte nach außen zu vermeiden. So sind nur noch die unterwegs, die arbeiten müssen. 20 Prozent sind berufstätig. Die arbeiten in Hamburg, da kommt dann ein Kollege vorbei und holt sie ab. Wir haben hier Risiken, die können wir nicht verhindern.“

„Wir kennen beim DRK jaKatastrophenschutz“

Sollte der Ernstfall eintreten und einer der Bewohner am Virus erkranken, gibt es Pläne für die Versorgung. „Wir kennen beim DRK ja Katastrophenschutz und solche Szenarien“, sagt Wahls. Dreimal am Tag werden seine Kollegen vorfahren, neben Essen und Hygieneartikeln auch Medikamente liefern.

Uwe Wahls und Achmed Alirqsosi würden sich im Fall der Fälle auch freiwillig gemeinsam mit den Bewohnern in Quarantäne begeben. Sie wollen Vorbilder sein, die Menschen vertrauen ihnen. Sie sind eben so etwas wie die gute Seele des Hauses.