Zur eisernen Hochzeit ein Ständchen von den Balkonen

Geesthacht. Ilka Timm steht vor der Seniorenwohnanlage in der Hafencity an der Steinstraße auf dem Rasen und schwenkt die Arme. „Ich glaube, da geht noch was“, ruft die Mitarbeiterin des Awo-Serviceteams zu den Balkonen hinüber. Dort stehen überall Bewohner an den Geländern und singen für Ilka Timms Geschmack noch etwas zu verhalten mit. Gerade hat Hobby-DJ Peer Nowakowitsch „Rote Lippen soll man küssen“ aufgelegt. Er hat große Boxen aufgestellt, legte früher bei Hochzeiten und Partys auf. Er ist der Sohn des geschäftsführenden Gesellschafters der Elbe-Geest-Immobilien Jens Nowakowitsch und mittlerweile bei seinem Vater ins Geschäft eingestiegen.

Schnell legt sich die Scheu vor der ungewohnten Situation, auf dem Balkon im obersten Stockwerk tanzt ein Paar begeistert mit. Eigentlich hätte ein Akkordeonspieler auftreten sollen, aber der sagte fiebrig ab. „Die Leute sind kurz vor dem Lagerkoller“, sagt Ilka Timm. Denn natürlich hat auch hier das Coronavirus das sonst so vielfältige gesellschaftliche Leben zum Erliegen gebracht. Timm: „Damit die Einkäufe nicht der Höhepunkt des Tages sind, soll es nun wöchentliche Mitsingveranstaltung auf dem Balkon geben.“

Nur noch fünf Wohneinheiten sind zu vergeben

Das nächste Sing-Event ist für Donnerstag um 11 Uhr geplant. Auch bei Regen. „Was geplant ist, wird stattfinden“, zeigt sich Ilka Timm hartgesotten. Zur Not stellt sie sich auch mit Regenschirm als Animateurin vor die Balkone. „Wir sind eine Wohnanlage, in der die Gemeinschaft gepflegt wird“, erklärt sie das Konzept von „Wohnen mit Service“ der Awo. Es gibt einen großen Aufenthaltsraum und viele gemeinsame Veranstaltungen. Durch zusammenhängende Gänge können sich alle Bewohnen auch unterirdisch jederzeit trockenen Fußes besuchen. „Um der Alterseinsamkeit entgegenzusteuern “, sagt Ilka Timm.

Das Konzept kommt an. Von den 60 Wohneinheiten sind nur noch fünf zu vergeben, hier gibt es bereits Interessenten. Überzeugen ließ sich auch ein Paar, das bei der Auftaktveranstaltung zunächst im Mittelpunkt stand. Klaus und Lisa Gröhnke aus dem ersten Stockwerk gleich gegenüber von den Boxen feierten ihre eiserne Hochzeit. Sie sind seit 65 Jahren verheiratet. Die Altengammer zogen im September 2019 in die Wohnanlage ein. Eigentlich wollten sie mit der Familie feiern, nun gab es ein Ständchen von der gesamten Wohnanlage. „Die Feier mit der Familie holen wir später nach“, meinen die beiden. Ein Fläschchen Helbing Kümmel steht kühl im Keller, Sektflaschen sind auch eingelagert. Sie haben sich mit der Situation arrangiert. Ilka Timm warf einen Blumenstrauß hoch auf den Balkon, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Geesthachts Bürgermeister Olaf Schulze hatten Grüße per Post übermittelt.

Lisa und Klaus Gröhnke wurden in Altengamme getraut

Das haben die beiden auch noch nicht an einem ihrer vielen Hochszeitstage erlebt. Zur eisernen Hochzeit wurde Lisa und Klaus Gröhnke der Blumenstrauß aus Sicherheitsgründen auf den Balkon geworfen. Die beiden nahmen es mit Humor.

Foto: Dirk Palapies

Getraut worden sind Lisa und Klaus Gröhnke am 9. April 1955, am 10. April folgte die kirchliche Hochzeit in St. Nicolai in Altengamme. In der alten, schönen Backsteinkirche sind auch schon getauft und konfirmiert worden. Klaus (Jahrgang 1933) und Lisa (Jahrgang 1934) kennen sich schon seit Kindertagen, wohnten beide am Horster Damm und gingen zusammen zur Schule. Und schließlich verliebten sie sich ineinander, heirateten und gründeten eine Familie. Zunächst kam Sohn Detlef zur Welt, fünf Jahre später folgte Tochter Andrea. Sie wohnt nun um die Ecke am Silberberg, „das war auch ein Grund, hierher zu ziehen“, sagt Lisa Gröhnke.

Zu den zwei Kindern haben sich mittlerweile drei Enkelkinder und zwei Urenkel gesellt, ein weiteres Baby soll im Juni das Licht der Welt erblicken.