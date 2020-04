Zu Ostern: Schleswig-Holstein lockert Corona-Regeln

Geesthacht. Osterfeuer, Eiersuchen, Grillabende, Gottesdienste, Brunch mit Freunden und Familie: Vieles von dem, was für die meisten traditionell zu Ostern gehört, ist aufgrund der Coronakrise in diesem Jahr nicht möglich. Denn auch über die Feiertage gelten die bisherigen strengen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Coronapandemie. Auf private Reisen, Tagesausflüge und Verwandtenbesuche sollte man zwar verzichten, dennoch sind viele Aktivitäten nicht grundsätzlich verboten. Wir haben wichtige Fragen und Antworten zusammengetragen.

Darf man an den Feiertagen Freunde treffen?

Natürlich laden gerade freie Tage dazu ein, sich mit Freunden zu einem Spaziergang oder ein abendliches Bier zu treffen. Aber der Kontakt zu Freunden sollte bis auf Weiteres auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Generell gilt, dass man sich im öffentlichen Raum immer nur mit einer Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört, treffen darf. Ansammlungen von größeren Gruppen sind auch auf privaten Grundstücken nicht erlaubt.

Schleswig-Holstein hat die Gesamtpersonenzahl für ein Zusammenkommen im privaten Raum auf maximal zehn Personen beschränkt.

Was ist mit der Tradition der Osterfeuer?

Große Osterfeuer auf öffentlichen und privaten Geländen sind laut Landesfeuerwehrverband untersagt. Auf Privatgrundstücken sind nur kleine Feuer im Kreise der Familie erlaubt, das Einladen von Gästen ist verboten. Allerdings weist Landrat Christoph Mager vom Herzogtum Lauenburg darauf hin, dass man trotz Erlaubnis in Anbetracht der Situation auf ein privates kleines Feuer verzichten sollte. Denn wenn jeder sein Holz im Garten abbrennt, steige die Brandgefahr immens.

Dürfen Verwandte zu Ostern besucht werden?

Familienbesuche im privaten Raum sind nicht verboten, aber auch nicht unbedingt erwünscht. Es gilt die Bitte, die Kontakte auch im Familienkreis auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und sich möglichst auf die Angehörigen im eigenen Hausstand zu beschränken. Auch Fahrten in andere Bundesländer, um Verwandte zu besuchen, sind nicht untersagt. Das gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern, die nur Reisen aus touristischen Zwecken untersagen. Private Feiern und Partys im größeren Rahmen sind allerdings nicht gestattet.

Schleswig-Holstein hat die Gesamtpersonenzahl für ein Zusammenkommen im privaten Raum auf zehn Personen beschränkt. Diese Beschränkung gilt auch für familiäre Zusammenkünfte im öffentlichen Raum. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn mehr als zehn Personen im gleichen Haushalt leben.

Dürfen Bewohner von Pflegeheimen Besuch empfangen?

Da besonders alte Menschen durch Covid-19 gefährdet sind, gilt derzeit sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein ein striktes Betretungsverbot für Alten- und Pflegeheime, um die Bewohner zu schützen. Dasselbe gilt auch für das Betreten von Einrichtungen der Eingliederungshilfe.

Wo darf man in diesem Jahr Ostereier verstecken?

Die Eiersuche ist für Kinder der Höhepunkt am Ostersonntag. Aber auch die Ostereiersuche im Freien ist zurzeit nur eingeschränkt möglich. Mit den eigenen Kindern und im eigenen Garten ist es problemlos erlaubt, doch andere Familien und Kinder dürfen nicht dazu eingeladen werden. Auch Treffen mit anderen Eltern und Kindern in öffentlichen Parks und Geländen sind im Sinne des Kontaktverbots nicht gestattet. In Hamburg darf man in Gemeinschaftsgärten von Mehrfamilienhäusern Eier suchen, immer unter der Voraussetzung, dass der notwendige Abstand zu anderen eingehalten wird.

Ist zu Ostern ein Familienausflug möglich?

Ausflüge mit dem Fahrrad sind innerhalb und außerhalb des Landes erlaubt, wenn man allein, zu zweit oder mit Familie unterwegs ist.

Foto: Johannes Arlt / Johannes_Arlt

Tagesausflüge mit der eigenen Familie sind innerhalb von Schleswig-Holstein erlaubt – seien es Spaziergänge in der Nähe oder auch an entferntere Ziele, Radtouren, Wanderungen oder auch Fahrten mit dem Auto. Bedacht dabei sollte allerdings, dass ein Betreten der Inseln, Halligen und Warften nur für diejenigen erlaubt ist, die dort mit ihrem Erstwohnsitz gemeldet sind oder wenn man Verwandtschaft ersten Grades, die dort mit Erstwohnsitz gemeldet sind, besuchen möchte. Nordstrand ist übrigens von der Regelung ausgenommen. Für den Fall einer Kontrolle durch die Polizei sollte allerdings sicherheitshalber der Personalausweis mitgeführt werden.

Touristische Reisen nach Schleswig-Holstein bleiben untersagt. Darunter fallen nicht der arbeitsbedingte Reiseverkehr, Einkaufsfahrten in engerem räumlichen Umfeld zur Wohnung und grundsätzlich Ausflüge von geringem Umfang wie Spaziergänge und Fahrradfahrten . Das hat die Landesregierung Mittwochabend bekannt gegeben und damit versucht, den Streit mit Hamburg zu entschärfen.

Darf man die Feiertage im Kleingarten verbringen?

So bedauerlich es für Kleingartenbesitzer ist, aber sie dürfen nur zur notwendigen Bewirtschaftung in ihren Kleingarten, nicht, um aus reinen Freizeitzwecken dort einen sonnigen Nachmittag zu verbringen.

Sind derzeit Picknicks im Freien erlaubt?

Picknicken mit der Familie? Muss dieses Jahr über Ostern ausfallen. Picknicken ist im ganzen Bundesgebiet zurzeit nicht erlaubt. Auch der Verzehr von Außerhaus-Speisen und Getränken im Umkreis von weniger als 50 Metern einer gastronomischen Einrichtung ist verboten.

Darf derzeit gegrillt werden und wenn ja, wo?

Schade für alle, die keinen eigenen Garten haben und sich sonst in Parks und Grünflächen zum Grillen verabreden. Aber ebenso wie Picknicken verboten ist, ist Grillen derzeit nur auf dem eigenen Balkon, im Garten oder auf der Terrasse erlaubt.

Welche sportlichen Aktivitäten sind derzeit möglich?

Bewegung an der frischen Luft ist immer gut – ob Joggen, Walken oder Radfahren: Generell ist Sport unter freiem Himmel erlaubt. Aber auch hier gilt: Nur allein, mit Familienangehörigen aus dem eigenen Hausstand oder mit einer weiteren Person, die nicht dem eigenen Hausstand angehört. Das bezieht sich auch auf den Reitsport. Sowohl die Pflege der Pferde im Stall als auch Ausritte sind möglich, Gruppenausritte sind untersagt.

Was müssen Motorradfahrer im Moment beachten?

Für Motorradfahrer hat die Saison gerade erst begonnen und natürlich locken frühlingshafte Temperaturen die Biker auf die Straßen. Das ist auch laut Verordnung der Landesregierung erlaubt – allein oder höchstens zu zweit. Gruppenausfahrten sind nicht gestattet. Und beim Anhalten muss selbstverständlich auf den notwendigen Abstand untereinander geachtet werden, wenn man nicht aus einem Haushalt kommt. Die Landespolizei appelliert allerdings eindringlich an die Motorradfahrer, ihre Maschinen zurzeit noch in der Garage zu lassen, um keine Unfälle zu provozieren und so notwendige Krankenhausbetten zu belegen.