In der Krise boomen Produkte regionaler Anbieter

Geesthacht/Dassendorf/Müssen. Nicht nur in den Supermärkten im Herzogtum Lauenburg brummt derzeit das Geschäft, auch die kleinen und großen Hofläden haben aufgrund der Coronakrise einen unheimlichen Zulauf. Immer mehr Bürger setzen derzeit auf regionale Produkte.

Land- und Pflanzenhof Buhk in Geesthacht

Peter Buhks Land- und Pflanzenhof liegt in Besenhorst am Geesthachter Ortsausgang an der B 404 Richtung Bergedorf. Wer nach dem Parken aussteigt, wird von dem munteren Gackern der freilaufenden Hühner begrüßt, die weiter hinten auf den Feldern nach Würmern suchen. „Mit den Eiern sind wir fast so bekannt wie mit unserem Spargel“, sagt Peter Buhk. Wer welche will, sollte zurzeit nicht zu spät am Nachmittag kommen. „Nach Toilettenpapier erleben Eier momentan die wohl größte Nachfrage“, sagt der Landhof-Chef.

Buhk durchlebt gerade ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits die Sorgen wegen der Coronakrise, andererseits lässt die Virusgefahr seine Kassen klingeln. „Der Umsatz ist erheblich mehr geworden. Wir haben 50 bis 60 Prozent mehr Kundschaft für diese Jahreszeit“, hat Buhk festgestellt. Und woran liegt das? „Es wird erheblich mehr gekocht“, meint Peter Buhk. „Und die Kunden haben das Gefühl, hier ist eine größere Sicherheit, heimische und regionale Produkte zu bekommen.“

Aber darauf, dass nun auch andere Kundschaft kommt als sonst und andere Produkte nachfragt, hat er auch reagiert. Man sei nun „gemüsetechnisch breiter aufgestellt“, sagt Buhk. Zum Beispiel gibt es nun auch Süßkartoffeln. Peter Buhk: „Ich hoffe, dass unser Berufsstand wieder mehr Wertschätzung bekommt.“

Hofladen der Familie Prüßmann in Breitenfelde

Mittlerweile seit sieben Jahren hat Familie Prüßmann in Breitenfelde einen Hofladen (Dorfstraße 10 b). Chefin Anja Prüßmann sagt: „Wir haben Zulauf ohne Ende. Die Menschen wollen aktuell lieber auf dem Dorf einkaufen gehen anstatt in den Städten, wo in den Lebensmittelmärkten tierisch viel los ist“, sagt sie. Familie Prüßmann verkauft vorrangig Fleisch von eigenen Tieren. Die Hühner und Puten werden auf dem Hof aufgezogen und später auch selbst geschlachtet und dann verkauft. „Zusätzlich bieten wir noch von einem Ackerbauern selbst gemahlenes Mehl an. Und es gibt Kräuter zum Würzen sowie Kartoffeln aus der Region.“

Obsthof am Sachsenwald in Dassendorf

Obstbauer Sönke Spieckermann verkauft derzeit mehr Äpfel als sonst zu dieser Jahreszeit.

Der Hofladen der Familie Spieckermann (Mühlenweg 7) in Dassendorf empfängt ebenfalls mehr Kunden als sonst. Zwar kommen zu 80 Prozent Stammkunden, doch auch neue Gesichter seien dabei. Chef Sönke Spieckermann sagt: „Wir haben uns auf die Coronasituation vorbereitet. Wir fordern die Leute auf, nur einzeln oder paarweise in den Hofladen einzutreten.“ Mindestens jede halbe Stunde werde auch die Türklinke desinfiziert – je nach Besucheraufkommen auch häufiger. „Und wir haben vor der Tür einen Tisch aufgebaut, auf dem Kartoffelsäcke, Äpfel, Birnen und Eier ausliegen. Hier kann jeder das Geld direkt in eine Kasse werfen. So muss keiner unnötig lange im Geschäft stehen und warten, bis er bedient wird.“

Müssener Hofladen von Familie Busacker

Auch Sybille Busacker vom Müssener Hofladen (Schwarzenbeker Straße 1) hat derzeit mehr Kundschaft als sonst. Als sie ans Telefon geht und den Grund des Anrufs erfährt, lacht sie und sagt: „Mir tun die Füße weh. Allerdings im positiven Sinne.“ Viele Stammkunden kämen vorbei, hielten die Treue. „Aber wir haben auch neue Besucher, die uns Fragen zu unseren regionalen Produkten stellen“, merkt sie an . Kurz vor Ostern seien vorrangig die Eier ihrer Hühner gefragt. „Und unser selbst gemachter Eierlikör und die Marmeladen. Viele wollen ihren Familien oder Nachbarn einen kleinen Ostergruß vor die Tür stellen“, erzählt sie.

Vor etwa zwei Wochen habe es aber auch einige Hamsterkäufe im Hofladen gegeben. „Zwar nicht so schlimm wie in den Supermärkten, aber man hat trotzdem die Bedenken hinsichtlich der ungewohnten Lebenssituation gemerkt.“ Da sei der ein oder andere Kartoffelsack mehr über die Ladentheke gegangen.

Viele Hofläden im Herzogtum Lauenburg­ haben auch eigene Internetseiten­, auf denen die Öffnungszeiten einzusehen sind. Wer eine kleine Übersicht über Hofläden in der Region haben möchte, kann die Internetseite des Kreises unter www.herzogtum-lauenburg.de/hoflaeden­ aufrufen.