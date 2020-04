Morsche Zäune gefährden Wildtiere in Geesthacht

Geesthacht. Im Herbst 2012 hatten im Auftrag des Umweltamtes der Stadt die in den Besenhorster Sandbergen aktiven Mitarbeiter der Beschäftigungsförderungsgesellschaft (BFG) damit begonnen, die Ruinen alter Produktionsstätten der früheren Pulverfabrik einzuzäunen. Nachdem sich damals der Fachausschuss mit dem angelaufenen Vorhaben beschäftigt hatte, wurden die Arbeiten eingestellt. Und anscheinend wurden die Zäune vergessen.

Leser wiesen unsere Redaktion jetzt darauf hin, dass sich gefährliche Fallen für Wildtiere gebildet hätten. Und tatsächlich: Die Zaunpfähle sind mittlerweile morsch und abgebrochen, der grobe Maschendrahtzaun liegt nutzlos am Boden herum. „Dass die Zäune in keinem guten Zustand sind, ist dem Fachdienst Umwelt des Rathauses bekannt“, erklärt Rathaussprecherin Wiebke Jürgensen auf Anfrage und ergänzt: „Die Zäune werden nach und nach abgebaut.“ Die Krankheitswelle im Zusammenhang mit dem Coronavirus soll schuld sein, dass die gefährlichen Zäune noch nicht beseitigt sind.

Neue Zäune sollen nicht wieder aufgestellt werden

„Wann genau alles abgebaut sein wird, ist aufgrund von Personalengpässen noch unklar. Denn wegen der aktuellen Coronavirus-Situation sind nicht alle Mitarbeitenden der Beschäftigungsförderungsgesellschaft, die diese Aufgabe übernehmen würde, im Dienst“, so Wiebke Jürgensen. Nur: Die maroden Zäune liegen schon mindestens seit vergangenem Jahr dort nutzlos im Wald, berichten Spaziergänger.

Neue Zäune sollen anschließend nicht wieder aufgestellt werden, weil das „Einzäunungsprojekt“ letztendlich 2012 keinen Zuspruch gefunden hatte. „Bilder im Internet zeigen, dass in den Trümmern geklettert wird“, hieß es 2012 in der Vorlage für den Fachausschuss. Deshalb wollte die Stadt die Ruinen sichern. Um herauszufinden, welche Gefahrenquellen der Wald überhaupt bietet, wurde damals sogar ein externes Büro mit einer Erfassung beauftragt. Dessen Bestandsaufnahme hatte 141 mögliche Gefahrenquellen aufgezeigt, von denen 33 als besonders dringlich eingestuft wurden. Diese Objekte wurden umgehend mit Holzpfählen und Maschendraht eingezäunt.

In den Ruinen gibt es seltene Insekten und Pflanzen

Parallel hatte die Stadt geprüft, ob die von der Natur bereits eroberten Ruinen gesprengt und mit Sand abgedeckt werden könnten. Dabei gehören die Ruinen in den Besenhorster Sandbergen zu Geesthacht wie die weitläufigen Dünen, seltene Insekten und Pflanzen. Nach Kriegsende wurden die technischen Anlagen von den Alliierten demontiert und die Bunker gesprengt. Mehr als 60 Jahre nach Kriegsende war die Stadt schließlich zu der Erkenntnis gelangt, dass die Bunker gesichert werden müssten. Eine Jura-Referendarin, die beim damaligen Bürgermeister Dr. Volker Manow einen Ausbildungsabschnitt absolvierte, hatte die rechtliche Situation geprüft und deshalb entsprechende Handlungsweisen empfohlen.

340 Gebäude standen einst in den Besenhorster Sandbergen. Heute erinnern noch einige gesprengte Stahlbetonbauten an die Zeit der Pulverfabrik.

Foto: Timo Jann

Die Geschichte der Düneberger Pulverfabrik mit dem Betriebsteil „Birke“ reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1871 hatte Kaiser Wilhelm I. die Sandberge seinem Reichskanzler Otto von Bismarck für dessen Verdienste geschenkt. Bismarck verpachtete das Areal mit den bis zu 23 Meter hohen Dünen 1877 an den Unternehmer Max Duttenhofer, der eine Pulverfabrik errichtete. Die Lage an der Elbe galt für die Zwecke als ideal. Das produzierte Pulver fand weltweit bei militärischen Einsätzen Verwendung. 20.000 Menschen arbeiteten zum Ende des Ersten Weltkrieges in der ersten Fabrik. 1934 begann der Aufbau einer neuen Produktion, die 1935 von der Dynamit Nobel AG, die in Krümmel ein anderes Werk hatte, übernommen wurde. 1937 ging der neue Produktionszweig in den Sandbergen in Betrieb.

April 1945: 1800 Bomben fallen auf das Werk

In dem Gelände, das an Hamburg grenzt, wurden mehr als 340 Gebäude errichtet und Infrastruktur geschaffen. Am 7. April 1945 wurden 1800 Bomben auf das Werk geworfen, rund 40 Arbeiter starben. Bis 1949 waren die Anlagen weitestgehend zurückgebaut und die meisten aus Stahlbeton errichteten Gebäude gesprengt. 1952 und 1953 entseuchten Experten das Gelände, besonders kompliziert war es, die aus der Kriegszeit verbliebenen Pulverreste und Chemikalien aus den Ruinen und aus dem Boden zu entfernen. Seitdem lockte das Gelände in Geesthacht immer wieder ganz unterschiedliche Gruppierungen an. Radikale Wehrsportgruppen, Fahrer von Geländemotorrädern, Gotcha-Spieler, Bomben-Bastler und zuletzt verstärkt „Schatzsucher“, die sich im Internet zur Suche nach verstecken Gegenständen verabreden.

In jüngster Zeit wurde es aber ruhig. Der Förderkreis Industriemuseum bietet regelmäßig Spaziergänge durch die geschichtsträchtigen Besenhorster Sandberge an. So wird an dieses besondere Kapitel der Stadtgeschichte Geesthacht erinnert.