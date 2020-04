Alten- und Pflegeheime in Geesthacht in Sorge

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Geesthacht. Alten- und Pflegeheime rücken immer mehr in den Fokus, wenn es um die Coronapandemie geht. Denn zum einen gehören alle Bewohner zur Risikogruppe. Und zum anderen fehlt auch hier oftmals ausreichend Schutzausrüstung fürs Personal. Auch in Geesthacht spitzt sich die Lage zu.

Seit Mittwoch gibt es eine weitere Allgemeinverfügung des Kreises Herzogtum Lauenburg zu Sars-CoV-2. Es gilt jetzt ein Betretungsverbot für Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen sowie stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Ausnahmen gelten nur für das Personal sowie Personen, die dringend erforderliche Arbeiten in den Häusern erledigen müssen.

Einige Häuser sperren Therapeuten aus

Darauf reagiert jetzt auch André Apel, der die Altenheime Haus am Moor, an der Elbe und Sonne leitet: „Wir hatten bereits Einschränkungen für Besucher. Neu ist, dass wir ab sofort auch keine Therapeuten mehr in unsere Häuser lassen.“ Es sei denn, die therapeutische Arbeit sei aus medizinischer Sicht zwingend notwendig. „Das wird von Fall zu Fall entschieden“, sagt Apel. Auch werde es Ausnahmen geben, etwa wenn ein Bewohner im Sterben liege.

Die Coronapandemie stellt Apel und sein Team vor besondere Herausforderungen. Nicht nur, weil es kaum noch Schutzausrüstung gibt. „Die älteren Menschen schützen, das ist eigentlich unsere Aufgabe“, so Apel. Die Sorge, sich einen Infektionsfall in die Einrichtung zu holen, sei aktuell groß. „Deswegen werden wir vermutlich vorerst keine neuen Bewohner aufnehmen.“

Generelles Besuchsverbot im Seniorenzentrum Am Katzberg

Das ist ein Dilemma, denn Plätze werden dringend benötigt. Krankenhäuser wollen ältere Patienten mit stabiler Gesundheit entlassen und somit Platz in ihren Häusern schaffen. Denn sie benötigen freie Betten, um auf eventuelle Corona-Patienten vorbereitet zu sein. Aber andererseits zeigen Fälle wie in Tornesch (Kreis Pinneberg) mit zwei Toten, wie gefährlich eine Coronainfektion in einem Pflegeheim sein kann.

Im Seniorenzentrum Am Katzberg gilt seit dem 12. März ein generelles Besuchsverbot. Auch hier dürfen keine Therapeuten mehr hinein. Heimleiterin Ute Riedel sagt: „Die aktuelle Situation ist eine besondere Herausforderung.“ Viele Bewohner hätten Angst vor dem Virus. „Viele lesen die Zeitung oder schauen im Fernsehen die Nachrichten. Da spielen die Alten- und Pflegeheime eine besondere Rolle“, erzählt sie. Und dennoch, die Bewohner verlassen sich auf Riedel und ihr Team und fühlen sich gut aufgehoben. „Uns wird immer gesagt, dass man sieht, dass wir versuchen etwas gegen die Ausbreitung des Virus zu tun“, sagt sie. Deswegen akzeptieren die Bewohner auch die neuen Regeln.

Die Angst vor einer Infektion ist aber nicht nur bei den Bewohnern groß, auch Ute Riedel macht sich Sorgen. Der Grund: Es gibt nicht genügend Schutzmasken. „Dabei wären die für das Personal sehr wichtig, denn das ist die eigentliche Schwachstelle. Gerade wir könnten das Virus auf unsere Bewohner übertragen.“ Es sei traurig, dass es diese Problematik überhaupt gebe, sagt sie weiter. Eine Lösung für das Personal des Seniorenzentrums gebe es aber dennoch: Eine Mitarbeiterin näht einfache Schutzmasken für die etwa 80 Angestellten. Riedel ist sehr dankbar dafür, hofft aber, dass der Kreis im Ernstfall noch Notreserven zur Verfügung stellt.

Schutzmasken? Kreis verweist an Kassenarzt-Vereinigung

Doch auch der Kreis hat aktuell Probleme, Schutzausrüstung zu beschaffen. Kreissprecher Tobias Frohnert sagt: „Über die genauen Bestände im Kreis kann ich keine Auskunft geben. Eine Ausgabe erfolgt in absoluten Notfällen nach Betrachtung des Einzelfalls. Definierte Ausgabekriterien gibt es nicht.“ Bisher habe der Kreis dem Rettungsdienst ausgeholfen.

„Auch das Pflegeheim in Wentorf hat etwas von den Kreisreserven abbekommen“, sagt Frohnert. Dort wurde keine Ausstattung für den Ernstfall vorgehalten. Am 24. März war bei einer Bewohnerin einer Wentorfer Seniorenwohnanlage das Coronavirus festgestellt worden. Wie berichtet, durften Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung die Gebäude vorerst nicht mehr verlassen. Mittlerweile hat die 90-Jährige die Infektion überstanden.

Keine Engpässe beim Geesthachter Hospiz

Grundsätzlich spricht der Kreis die Empfehlung aus, dass sich jede Einrichtung im Herzogtum Lauenburg selbst um Schutzausrüstung bemühen soll. „Ärzte und Kliniken sollten sich im Notfall an die Kassenärztliche Vereinigung wenden“, empfiehlt Frohnert.

Im Hospiz Auxilium in Geesthacht sieht die Lage derzeit entspannt aus. „Wir haben momentan noch alles, was wir brauchen“, sagt Leiterin Manuela Glaubach-Gruse. Die Anzahl an Besuchern sei eingeschränkt worden. „Es dürfen maximal zwei Personen zu Besuchen kommen und die müssen dann auch auf dem Zimmer des Bewohners bleiben“, so Glaubach-Gruse. Im Fall der Fälle gebe es bereits einen Pandemieplan: „Da steht zum Beispiel drin, dass der Dienstplan außer Kraft gesetzt ist, wenn das Coronavirus bei uns in der Einrichtung ausbrechen sollte.“