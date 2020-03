Hoher Schaden nach Einbruch in Lager- und Bürogebäude

Geesthacht. Im Industriegebiet in Geesthacht sind bisher unbekannte Täter in ein Lager- und Bürogebäude in der Vierlander Straße eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 27. März, 16 Uhr und Montag, 30. März, 7 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich über ein Tor Zutritt zu der Lagerhalle. Es wurden diverse Werkzeuge und Materialien entwendet. Zudem wurde aus den Büroräumen auch Inventar gestohlen. Die Höhe des Stehlgutes beträgt mehreren 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder ein Fahrzeug zur Tatzeit im Industriegebiet gesehen? Hinweise an die Polizei unter Telefon 04152/8 00 30.

( isa )