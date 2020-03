Polizei erwischt 33-Jährigen bei Alkoholfahrt

Escheburg. Auf der Autobahn 25, auf der Zufahrt zur Bundesstraße B 404, kam es am Sonnabend, 28. März, gegen 23.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, befuhr der 33-jährige Mann aus Hamburg mit seinem Audi A3 die Bundesstraße in Richtung Geesthacht. Im Zufahrtsbereich zur B 404 folgte der Hamburger aus noch ungeklärter Ursache nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr geradeaus über eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Außerdem touchierte der Fahrer einen Baum und kam wenig später im Grünen zum Stehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,16 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Das gefiel dem 33-Jährigen nicht, er versuchte zu flüchten – erfolglos. Die Beamten stoppten ihn, mussten ihm dann allerdings Handfesseln anlegen, um mit auf die Wache nehmen zu können. Nun drohen Strafen: Der Hamburger muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Auch stellte sich später heraus, dass der Audi-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

( isa )