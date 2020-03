Kunden können ab Montag wieder Recyclinghöfe anfahren

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Wiershop. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen für Kunden, sind die Recyclinghof in Wiershop, Grambek und Lanken (Herzogtum Lauenburg) ab Montag, 30. März, wieder geöffnet. Vor eineinhalb Wochen hatte die Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH) sämtliche Anlagen im Herzogtum Lauenburg und Stormarn geschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren.

Auch die Recyclinghöfe in Bad Oldesloe und Bargteheide (Stormarn) können ab Montag wieder angefahren werden. Die Anlagen in Reinbek, Ahrensburg, Reinfeld, Stapelfeld und Trittau bleiben bis auf Weiteres dicht. Ein wichtiger Hinweis: Nach Möglichkeit sollen Zahlungen per EC-Karte erfolgen. AWSH-Sprecher Olaf Stötefalke sagt dazu: „Die Kunden sind angehalten, die Recyclinghöfe nur aufzusuchen, wenn es sich um Abfälle aus unumgänglichen Aktivitäten wie beispielsweise Umzug, Wohnungsauflösung oder aus anderen nicht aufzuschiebenden Situationen handelt.“ Es gibt noch weitere Vorsichtsmaßnahmen: Der Einlass wird auf maximal fünf Anlieferungen gleichzeitig begrenzt. Auch sollen alle geltenden Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die AWSH weist darauf hin, dass sich Kunden wegen der besonderen Anlieferbedingungen auf längere Wartezeiten einstellen sollen.

Weitere Infos und die Öffnungszeiten gibt es unter www.awsh.de.