Brückenüberbau beschädigt: Teilsperrung der A 25

Bergedorf. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) hat festgestellt, dass die Konstruktion der Autobahnbrücke „Randersweide“ zwischen den Abfahrten Nettelnburg und Bergedorf beschädigt ist. So muss dieser Abschnitt der A 25 in Richtung Geesthacht am 13. und 14. Oktober für mehrere Stunden für Reparaturarbeiten teilweise gesperrt werden.

Die Arbeiten an der Brücke sind jeweils von 6 bis 15 Uhr vorgesehen, um der „Rush hour“ nach Geesthacht auszuweichen. Es werden, wie die Autobahn Niederlassung Nord mitteilte, die Dehnprofile des Bauwerks ausgetauscht: „Für die Arbeiten ist es notwendig, dass zunächst jeweils der Hauptfahr- und Standstreifen, anschließend der Überhol- und der halbe Hauptfahrstreifen gesperrt werden.“

A 25: Mindestens ein Fahrstreifen Richtung Geesthacht befahrbar

Es wird also mindestens ein Fahrstreifen in Richtung Geesthacht zur Verfügung stehen. Allerdings: In der Baustelle ist maximal Tempo 60 erlaubt. Die Reparaturen sind stark witterungsabhängig und können noch kurzfristig verschoben werden.

