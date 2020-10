Am Dienstag neuer Asphalt für A-25-Auffahrt

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Die Autobahnmeisterei hat kurzfristig mitgeteilt, dass auf der Autobahn 25 Richtung Geesthacht zwischen den Anschlussstellen Nettelnburg und Curslack sowie im Bereich der Auffahrt Bergedorf Fahrbahnschäden festgestellt wurden, die nun zwingend vor dem Winter instandgesetzt werden müssen. Auch sind Farbarbeiten notwendig.

Sanierungsarbeiten auf A 25 starten am Dienstag

Bereits am Dienstag werden von 4 bis 15 Uhr die Asphaltierungsarbeiten auf der A 25 durchgeführt. Der Verkehr in Richtung Geesthacht wird einspurig vorbeigeführt. Die Auffahrt an der Anschlussstelle Bergedorf wird ebenfalls gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. ​