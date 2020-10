Bergedorfer Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Neun Streifenwagen hielten Sonnabend gegen 15.30 Uhr vor der Asylbewerberunterkunft am Curslacker Neuer Deich 57: Heraus sprangen Polizisten in weißen Schutz-Overalls, sie waren vom Bergedorfer Gesundheitsamt um Amtshilfe gebeten worden. Dr. Jürgen Duwe hatte erfahren, dass sich ein Mann mit Corona angesteckt haben soll. Sofort wurde das Containerdorf abgeriegelt: Niemand darf die Unterkunft verlassen, Ein Sicherheitsdienst überwacht jetzt die Quarantäne.

„Ein Bewohner, um die 30 Jahre alt, zeigte Symptome mit Husten und Fieber. Er ging am Donnerstag zu seinem Hausarzt, bekam Freitag das positive Ergebnis und wurde sofort in einer Unterkunft außerhalb Bergedorfs isoliert“, sagt Bergedorfs Bezirksamtsleiter. Jetzt sollen alle anderen vor Ort geprüft werden, das sind 320 Menschen, so Arne Dornquast. „Am Montag und Dienstag sollen sie alle getestet sein.“

Corona in Bergedorfer Flüchtlingsunterkunft

Angst vor Ansteckung: Montag und Dienstag sollen alle Bewohner in den Containern vor Ort getestet werden.

Foto: Carsten Neff / NEWS & ART

Er weiß von einer weiteren Kontaktperson, die derzeit in einem Krankenhaus untersucht wird: „Wir werden jetzt also alle Kontakte nachverfolgen und zuordnen“, so Dornquast. Er ist froh ist, dass dem Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie gut 30 zusätzliche Mitarbeiter, darunter acht zusätzliche Ärzte zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung steht in engem Austausch mit dem Betreiber der Unterkunft, fördern & wohnen: „Die haben dafür eine spezielle Einheit, die von Harburg aus koordiniert wird und mit den Krankenhäusern kooperiert“, so Dornquast. Alle Bewohner seien mit Essen versorgt worden, so auch am gestrigen Sonntag. Anschließend werde es eine Einkaufsliste geben: „Die Leute sollen aufschreiben, was sie brauchen, dann kümmert sich ein Einkaufsservice darum“, sagt Dornquast.

Das Gesundheitsamt verfolgt alle möglichen Kontakte nach

Erst am Freitag meldete die Stadt Frankfurt, dass in einer dortigen Unterkunft 114 Menschen infiziert sind – sie und Familienangehörige seien in anderen Unterkünften isoliert worden.

Auch in Hamburg kam es bereits zu Corona-Fällen in Gemeinschaftsunterkünften: „Das ist jetzt bestimmt die fünfte Unterkunft“, meint Dornquast: „Zum Glück stehen wir nicht am Anfang der Pandemie, inzwischen wissen viele Menschen um das Virus und die Folgen. Sie werden nicht total überrascht.“

Unterkunft am Achterdwars war nur einen Tag lang gesperrt

Auch in der Obdachlosen-Unterkunft Am Achterdwars war am 25. Juni ein Corona-Fall gemeldet worden. Alle Bewohner mussten überprüft werden. „Da hat man nochmal eine Nach-Testung gemacht und einen Tag später herausgefunden, dass gar keine Infizierung vorlag“, weiß der Bezirksamtsleiter.

Die Angst vor vielen Ansteckungen ist allgegenwärtig. Nahezu zeitlich zum Einsatz am Curslacker Neuen Deich wurde der Leiter des Bergedorfer Gesundheitsamtes an die Krusestraße gerufen: Dort hatten sich offenbar Freizeitkicker zum Fußballturnier getroffen. Allerdings war dies bei den Behörden weder angekündigt noch genehmigt worden, zudem habe es kein ausreichendes Hygienekonzept gegeben.

„Die haben gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen. Also wurde das Spiel friedlich abgebrochen“, schildert Bergedorfs Bezirksamtsleiter. , der immer dann besonders vorsichtig wird, „wenn verschiedene Generationen zusammenkommen, so ja auch in der Unterkunft“.