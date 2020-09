Pflanzkübel sollen Kupferhof-Terrassen begrünen

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Wenn das Wetter mild ist, sind die neuen Kupferhof-Terrassen zwischen Kornwassermühle und CCB ein beliebter Ort zum Verschnaufen und Seele baumeln lassen. Allerdings ist die Begrünung des Areals bisher nicht gerade üppig. Und Sehbehinderte bemängeln eine fehlende Leitlinie an der obersten Stufenkante.

Kupferhof-Terrassen in Bergedorf sollen begrünt werden

Für den ersten Kritikpunkt ist bald Besserung in Sicht: Der Verein Bergedorfer Hafen will am angrenzenden Geländer entlang der CCB-Front insgesamt sieben stattliche Pflanzkübel montieren lassen und – wie auch an der Serrahnstraße geplant – mit Strandroggen, Strandhafer oder Plattährengras bepflanzen.

„So ein etwa 150 mal 40 Zentimeter großer Kübel kostet einschließlich Montage etwa 1000 Euro“, erläuterte Michael Wenk vom Hafenverein am Montag dem Beirat Bergedorf-Serrahn und beantragte dort erfolgreich eine Kostenbeteiligung von 50 Prozent, also 3500 Euro. Die zweite Hälfte der Kosten teilen sich das CCB mit 1000 Euro und der Hafen-Verein mit 2500 Euro.