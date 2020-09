Bergedorfer Karstadt-Mitarbeiter schöpfen Hoffnung

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Bergedorf. Die 60 Mitarbeiter der Bergedorfer Karstadt-Filiale blicken nach Wandsbek. Gestern Vormittag wurde die Rettung der dortigen Karstadt-Filiale bekannt gegeben, nachdem sich die Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und der Vermieter Union Investment auf einen neuen Mietvertrag bis zum 30. April 2024 am Standort Wandsbeker Markt geeinigt haben.

Die Bergedorfer Karstadtmitarbeiter schöpfen Hoffnung: Die Rettung des Wandsbeker Hauses ist bereits die zweite verhinderte von ursprünglich vier geplanten Filialschließungen von Galeria in Hamburg. Zuerst war Kaufhof im Alstertal-Einkaufszentrum gerettet. Weiter auf der Streichliste stehen neben dem Kaufhof-Haus an der Mönckebergstraße auch Bergedorf.

Karstadt Sport in Harburg und Karstadt Wandsbek machen weiter

Im Wandsbeker Karstadt lief bereits seit mehreren Wochen der Räumungsverkauf, 120 Mitarbeitern war bereits gekündigt worden. Für den 17. Oktober war der letzte Handelstag angekündigt worden – bis gestern morgen. Gute Nachrichten auch aus Harburg: Wie angekündigt macht Karstadt Sports im Phoenix-Center weiter. „Wir haben kurz vor Toreschluss gewonnen. Das zeigt: Kämpfen lohnt sich“, sagt Heike Lattekamp, Ver.di-Landesfachbereichsleiterin Handel, mit Blick auf die Bergedorfer Situation.

Und „der gemeinsame Kampf“ mit Beschäftigten und Betriebsrat wird fortgesetzt: Diesen Freitag planen Ver.di und die Belegschaft von 12 bis 14 Uhr eine öffentlichkeitswirksame Aktion im Sachsentor. Mit einer „Bodenzeitung“ wollen die von Arbeitslosigkeit bedrohten Mitarbeiter noch einmal auf ihre Situation aufmerksam machen.

Karstadt in Bergedorf definitiv bis 31. Januar geöffnet

Laut Heike Lattekamp war für Karstadt Bergedorf bereits im Juli 2020 eine Einigung zwischen Warenhaus und Vermieter zum Greifen nah. Damals soll der Grundeigentümer, eine Erbengemeinschaft aus Bad Honnef, erst unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung noch zurückgezogen haben. Ob diese Lösung für beide Bergedorfer Häuser gegolten hätte, also Haupt- und Sporthaus, wie auch weitere Details sind nicht bekannt.

Bis 31. Januar 2021 ist Karstadt im Sachsentor und am Bergedorfer Markt definitiv geöffnet. Die Mitarbeiter hatten am 28. Juli ihre Kündigungen erhalten. Zuletzt haben Vertreter der lokalen Politik und Wirtschaft eine Unterschriftenliste von 7300 Unterstützern an den Betriebsrat übergeben.