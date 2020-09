Anni Wuschke schaut heute glücklich auf 103 Jahre zurück

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Die Urlaube in Dänemark und Italien waren sicher schön, aber am liebsten erinnert sich Anni Wuschke an die vier Wochen, die sie mit ihrer Freundin von Hamburg nach Frankfurt radelte: „Das war die große Freiheit. Ein Wunder, dass die Mütter das uns 19-Jährigen überhaupt erlaubt hatten.“

Sie habe viel Schönes erlebt, erzählt die zarte Frau, die heute im Behrmann-Stift ihren 103. Geburtstag feiert. Aber es war auch mühsam. Als Anni Draegert am 30. September 1917 in der damaligen Stormarner Kreisstadt Wandsbek zur Welt kam („wir waren noch kein Anhängsel von Hamburg), tobte der Erste Weltkrieg, hatte die deutsche Armee gerade die Schlacht von Riga gewonnen. Später spielte Anni mit ihrem älteren Bruder in den Sandkuhlen des Platzes, wo immer der Pferdemarkt war: „Da standen Pfähle mit Ringen dran.“

Im Alter von zehn Jahren an den Curslacker Heerweg gezogen

Als sie zehn Jahre alt war, zog die Familie an den Curslacker Heerweg: Vater war Wassermeister geworden in dem neu gebauten Grundwasserwerk, das bis zu 80 Meter tief fördern konnte. Da dachte Anni längst noch nicht daran, dass auch ihr Mann und ihr Sohn später in diesem Wasserwerk arbeiten würden. Vielmehr erinnert sie diesen blöden Unfall auf dem Betriebshof: „Ich hatte keinen Führerschein, bin aber Motorrad gefahren, viel zu schnell die Wand hoch. Da habe ich mir meine schöne Nase kaputt gemacht.“

Nach der Schulzeit auf dem Lyceum (nur Mädchen gingen auf die Bergedorfer Luisenschule) fand sie einen Bürojob am Georgsplatz: „Da fand ich erst nicht den richtigen Eingang. Ich wusste doch gar nicht, dass der Platz noch eine andere Funktion hatte, für leichte Mädchen.“ Anni aber schrieb englische Briefe für einen Holz-Importeur – und zudem Liebesbriefe nach Düsseldorf. Denn bei ihrer Radtour hatte sie in einer Jugendherberge den liebenswerten Wilhelm kennengelernt. Bald kam der Schrift- und Akzidenzsetzer in den Norden. Er wurde als Soldat in Schleswig stationiert, bis seine Einheit nach Russland in den Krieg zog. Er überlebte. Nach der Hochzeit 1941 war zuerst Dieter auf die Welt gekommen, es folgten Ina und Maren.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs erlebten Anni Wuschke und Kinder in Curslack: „Da mussten die SS-Leute im Dauerlauf Richtung Bergedorf rennen. Vorher hatten wir immer die Inhaftierten marschieren sehen. Dieses KZ war geheimnisvoll, abends war im Lager oft Musik zu hören. Das machte den Anschein, als ob es denen da gut ging.“

103-Jährige gab erst vor zwei Jahren eigenständiges Wohnen auf

Nun kamen ruhigere Zeiten. Wilhelm arbeitete in der Verwaltung der Wasserwerke, Anni im Büro der „Schiffskälte“ bei den Bergedorfer Eisenwerken: „Die bauten Kühlapparate für Bananenschiffe.“ Dann wurde Anni Wuschke Hilfskraft in der Bergedorfer Hertie-Filiale, packte Geschirr, Kurzwaren und Herren-Garderobe ein. „Vom Angestellten-Rabatt hab’ ich noch den Teppich, der in meinem Zimmer liegt“, sagt die 103-Jährige, die erst vor zwei Jahren ihr eigenständiges Wohnen an der Lohbrügger Kirchstraße aufgab – „weil ich so schlecht sehen und nicht mehr stricken kann“. Zudem erinnerte die Wohnung sehr an Wilhelm, der vor 25 Jahren nach einem Schlaganfall starb.

Auch wenn sie selbst nicht immer sicher ist („dieses Alter reicht mir an sich“), geht Anni Wuschke noch immer gern spazieren oder lässt sich etwas vorlesen. Da Computer-Assistentin „Alexa“ viel zu schnell spricht, setzt sie lieber auf ihre fünf Enkel und sieben Ur-Enkel (Nummer acht ist unterwegs). Auf jeden Fall gibt es heute ein großes Familienfest mit vielen wunderbaren Erinnerungen.