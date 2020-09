Viele Busse und U-Bahnen fahren bis 12 Uhr nicht

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Bergedorf. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter: Nachdem bereits am Montag die Mitarbeiter vieler Kitas, Kliniken und anderer sozialer Einrichtungen gestreikt haben, geht es nun im öffentlichen Nahverkehr weiter. Mitarbeiter der Hochbahn sowie der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) legen ihre Arbeit nieder. Das heißt: Seit 3 Uhr werden bis mittags um 12 Uhr keine Busse und U-Bahnen fahren.

Die Situation am ZOB in Bergedorf: Auf den Anzeigetafeln steht zwar geschrieben, dass es einen eingeschränkten Busbetrieb gibt, aber davon kann wohl eher nicht die Rede sein. „Notbetrieb“ trifft es laut Aussage unseres Reporters schon eher. Seit 7.30 Uhr ist nur ein Bus der des Verkehrsunternehmens Autokraft abgefahren. Die Linie 8810, die vom Bergedorfer Bahnhof über Schwarzenbek nach Mölln fährt. Nicht alle Pendler haben mitbekommen, dass am heutigen Dienstag gestreikt wird. So stehen doch ein paar Schüler herum, die es nun nicht pünktlich zum Unterricht schaffen.

Hamburger Hochbahn und VHH streiken am Dienstag

Laut der Hochbahn sei erst im Laufe des Tages mit einem stabilen Fahrplan zu rechnen. Voraussichtlich ab 15 Uhr. Aktuell versucht die Hochbahn, zumindest die Busförderung für Schüler (700er-Linie) aufrecht zu erhalten. Am frühen Morgen wies die Hochbahn darauf hin, dass Fahrgäste möglichst versuchen sollten, ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln zu erreichen oder ganz auf Fahrten verzichten sollten. Immerhin: S-Bahnen und Regionalbahnen fahren. Wer also von Bergedorf aus in die Hamburger Innenstadt fahren möchte, kann die S-Bahn nutzen. Muss sich aber vermutlich auf relativ volle Züge einstellen.