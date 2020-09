Junge Pfleger dürfen selbstständig eine Station führen

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Boberg. Sind alle Ringe und Ketten abgelegt? Trägt der Patient die Netzhose, hat er eine Zahnprothese? Auf solche Dinge muss vor jeder Operation geachtet werden, auch dass keine Blutdrucksenker genommen wurden, wissen die 18 angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger im Boberger Unfallkrankenhaus. Sie sind im dritten Lehrjahr, also kurz vor dem Examen. Und so dürfen sie zwei Wochen lang komplett selbstständig die „Station 1 A“ mit ihren elf Zimmern führen: „Das ist ganz schön stressig“.

Es ist die Station der Querschnittgelähmten, auch ein Schlaganfall-Patient liegt hier, eine Frau mit Multipler Sklerose und ein 16-Jähriger, der einen Mountainbike-Unfall hatte. „Zwei von 15 sind aktuell mit Corona-Verdacht isoliert. Erst nach dem Test werden sie auf ihre eigentliche Station gebracht“, sagt Vanessa Rheinsberg aus Glinde. Die 18-Jährige ist für die Stationsleitung eingeteilt, muss also auch die Dienstpläne schreiben. Andere Lehrlinge sind Praxisanleiter, Logbuchführer für die tägliche Feedbackrunde, Streitschlichter („man ist schon angenervt, wenn einer Pause macht statt mal eben zu helfen“) oder auch Hygienebeauftragter: „Es gibt multiresistente Krankenhauskeime. Oft gibt es keine Symptome, aber bei einer Entzündung verlangsamen sie die Wundheilung“, erklärt Victoria Melina Brunel. Der erste Patient, den sie sah, hatte einen Motorradunfall: „Da konnte man kaum das Gesicht erkennen“, erzählt die 22-Jährige. Drei Jahre und viele Schicksalsschläge später sei sie reifer geworden und „etwas mehr abgehärtet“.

„Wir wollen die Menschen begleiten, bis sie wieder lachen können.“

Dennoch habe sie sich bei manchen Arbeiten vor lauter Respekt gern gedrückt, „weil die Examinierten einem ja auch vieles abnehmen. Aber hier auf der Schülerstation gibt es keine Ausreden mehr“, erfuhr Victoria. Und so schaffte sie es jetzt bei einer Patientin, den künstlichen Darmausgang zu reinigen. Auch lernten die Lehrlinge, wie man Einmal-Katheter benutzt: „Das ist zwar intim, aber es gibt hier kaum Hemmschwellen, wir gehen locker damit um.“ Schließlich müsse man bei Querschnittgelähmten eine „coole Ausstrahlung und viel Humor“ haben.

Denn mancher Patient habe anfangs noch Selbstmordgedanken, leide unter unkontrollierten Spastiken, könne sich kaum bewegen. „Wir wollen die Menschen begleiten, bis sie wieder lachen können“, sagen die jungen Menschen, die auch tröstend über Sex und Kinderwünsche sprechen – und über Tischtennis. In seinem nordfriesischen Dorf habe er einen Verein gegründet, erzählt Matthias Dethlefsen, der nach einem Schlaganfall kaum noch die Hände heben kann. „Eine Hand wiegt bis zu neun Kilo“, weiß der 67-Jährige, der in einem Rollstuhl sitzt, den er mit dem Mund steuert.

1100 Euro netto im dritten Lehrjahr

„Das größte Glück ist die Summe kleiner Freuden“, steht auf der rosa Wand im Aufenthaltsraum der angehenden Pfleger und Krankenschwestern. Ihren dankbaren Patienten haben sie zum Abschied Kuchen gebacken – und wurden mit Lob bedacht. „Am schwersten ist wohl immer die Organisation der Abläufe, also die Visiten, Besprechungen und Termine, damit alle rechtzeitig zur Physio- oder Ergotherapie kommen“, weiß Cornelia Hütter, die hauptamtlich die inzwischen fünfte Schülerstation betreut.

Mit gutem Gewissen kann sie das Team ins Examen schicken, denn in Sachen Druckgeschwür, Medikamentenkontrolle und Anti-Thrombose-Spritze kennen sich alle längst aus. „Krankenschwester ist so viel mehr als Popo abwischen“, betonen Victoria und Vanessa, die eine soziale Ader haben und meinen, ihr toller Beruf werde „auch gar nicht so schlecht bezahlt“: immerhin 1100 Euro netto im dritten Lehrjahr, bei Übernahme werden es brutto 2500 Euro.

Ihre Motivation aber nährt sich zum Glück ganz anders: „Es ist toll, wenn die Leute Fortschritte machen und glücklich entlassen werden. Und wir einen Teil dazu beigetragen haben, dass es ihnen jetzt besser geht.“