„Goldene Meisterbriefe“ für Bergedorfer Handwerker

Bergedorf. Sie waren ein ganzes Berufsleben lang ihrem Handwerk treu, haben jetzt mit dem „Goldenen Meisterbrief“ aus dem Kreis der „Altmeister Bergedorfer Handwerk“ eine besondere Würdigung erhalten. Mehr als 50 Jahre ist es nun her, dass Gas- und Wasserinstallateur Horst Poburski, Kraftfahrzeugmechaniker Günter Hamester, Augenoptiker Hartmut Huhn und Tischler Rainer Curdt ihre Meisterprüfung abgelegt haben.

„Durch ihre regionale Verwurzelung und soziale Verantwortung haben die Jubilare dazu beigetragen, dass unsere Region lebenswert ist“, lobte Altmeister-Vorsitzender Uwe Nitzbon. Der „Goldene Meisterbrief“ stehe auch für den Verdienst als Arbeitgeber, für jahrzehntelange Ausbildungsleistung und auch die Integration von Zuwanderern.

Günter Hamester hat 18 Kfz-Mechaniker ausgebildet

Horst Poburski (75) machte sich mit 20 Jahren selbstständig, wurde mit 25 Meister. Gelernt hat er seinerzeit bei Schellhorn. „Das Meisterstück bestand aus einem Vierzollbleirohr, das musste man 90 Grad biegen und mit Sand füllen“, erinnert er sich. Daran wurde dann drei Tage gekloppt, bis keine Delle mehr drin war. Heizungen funktionieren heute ganz anders als früher. Statt Stahl ist heute vieles aus Kunststoff. Früher gab es Gas und Koks, heute Wasserstoff. Heute ist eine ganz andere Wärmeausnutzung möglich.“

Günter Hamester (75) hat in 50 Jahren 18 Kfz-Mechaniker ausgebildet. „Jetzt bin ich im Ruhestand, mache die Sachen im Betrieb, die die jungen Leute nicht so gerne machen, Büroarbeit. Mit Horst Poburski bin ich in Nettelnburg in die gleiche Schulklasse gegangen.“

Rainer Curdt legte mit 23 Jahren seine Meisterprüfung ab

Hartmut Huhn (85) war 69 Jahre im Beruf. Lehre und Meisterprüfung machte er in Lübeck, arbeitete dann bis 1964 im Geschäft von Optiker Bode in Geesthacht. „So vieles hat sich seither verändert“, sagt auch er. „Früher wurden die Gläser noch gebröckelt, also per Hand geschliffen. Heute machen das digital gesteuerte Maschinen.“ 40 Lehrlinge hat Hartmut Huhn ausgebildet. Erst im März 2020 gab er sein Geschäft am Weidenbaumsweg auf.

Rainer Curdt (74) legte mit 23 Jahren seine Meisterprüfung nach Abendkursus ab. „Vom Tischlerhandwerk ist nicht mehr viel übrig geblieben“, sagt er. „Heute ähnelt es mehr der industriellen Fertigung. Vorn schiebt man das Holz hinein, hinten kommt das fertige Teil heraus. Die handwerkliche Produktion wie damals gibt es nicht mehr.“

Uwe Nitzbon, Vorsitzender der Bergedorfer Altmeister, nutzte die Gelegenheit für Gedanken zur Corona-Krise: „Es wird nicht der letzte Weckruf an die Menschheit sein, der Vernunft, Verzicht, Verstand, Wissen, Ehrlichkeit, Demut, Anstand und Einfühlungsvermögen herausfordert und die Gesellschaft in Atem halten wird.“ Und: „Das viel gerühmte und imponierend erscheinende Globalisierungsgehabe wird so nicht weitergehen können. Die weltweite Arbeitsteilung muss künftig maßvoller und weniger ausgeprägt sein. Der Fokus wird wieder auf heimische und regionale Produktion ausgerichtet sein.“