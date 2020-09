100 Jahre Elbe-Werkstätten: Neuer Hausmeister-Service

Neuallermöhe. Auf Italienisch bedeutet ihr Vorname „Gott wird erhört“. Das finden ihre Kollegen von den Elbe-Werkstätten zu kompliziert. Und so wird Guisepina Antoniak bloß „Pina“ gerufen. Etwa wenn die Hecke zu hoch wächst, der Wind viel Dreck in den Hof gepustet hat oder ein Büro umgeräumt werden muss. Die 22-Jährige ist behindert, kann aber gründlich anpacken – und gehört zum neuen Trupp vom Rahel-Varnhagen-Weg: „Wir bieten jetzt einen Hausmeister-Service an“, sagt Gruppenleiter Brian Gellersen. Wenn er seine acht Leute schickt, die eine Entrümpelung wuppen, Möbel aufbauen, große Bilder aufhängen, eine Parkanlage auf Vordermann bringen oder „Müll-Runden“ drehen, berechnet er einen Tagessatz von 250 Euro, plus Entsorgungskosten.

Pina kommt ursprünglich aus dem Gartenbau und liebt es, Maschinen zu bedienen: „Ich darf schon selbstständig ohne Aufsicht an den Laubbläser. Und verliebt bin ich in die Motorsense, wenn sie auch ein bisschen gefährlich ist“, sagt die Lohbrüggerin, die in einer Wohngemeinschaft lebt. Künftig wird sie häufiger in Langenhorn eingesetzt, wo die soziale Röder-Stiftung ein Haus geerbt hat: „Das dürfen wir entkernen, die Bäder reinigen und Fenster putzen“, sagt Gellersen.

Weitere Aufträge sind willkommen

Über jeden externen Auftrag freut er sich, denn es geht darum, behinderte Menschen in die normale Arbeitswelt einzuführen: „Vielleicht können sie nach einigen Jahren richtige Hausmeister-Assistenten werden.“ Bloß vom elektrischen Strom lassen sie die Finger. Und Schneeräumen wäre ihnen zu früh.

Dass die Hamburger Elbe-Werkstätten mit ihren insgesamt 3000 Werkstatt-Plätzen in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern wollten – geschenkt: „Wir machen dafür in zwei Jahren mit 3500 Leuten eine fette Party in den Messehallen“, sagt Thomas Anklam. Immerhin konnte bereits 2019 in Neuallermöhe gefeiert werden, erinnert der Betriebsleiter von „Elbe-Ost“ an das 25-jährige Bestehen ihrer Werkstätten. Hier arbeiten derzeit 430 behinderte Menschen, davon 120 direkt im Haus. Sie verpacken Kleinteile für den Zahnärztebedarf, bauen Thermostate, packen Erste-Hilfe-Taschen und prüfen Filteranlagen für Staubsauger. 63 Prozent der Mitarbeiter haben Außen-Arbeitsplätze wie etwa im Copyshop der HAW oder in der Cafeteria der KZ-Gedenkstäte in Neuengamme. „So haben wir hier Platz und können einige Räume untervermieten“, erklärt Anklam, der zum Jahresende in der ehemaligen Tischlerei neue Gesichter begrüßt: „Leben mit Behinderung“ will hier eine Tagesstätte einrichten – für Menschen, die zwar kein Geld verdienen müssen, aber gern beschäftigt werden.