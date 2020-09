Im November öffnet die Kinder-Uni ihren digitalen Hörsaal

Zusammen mit dem FIRST Reisebüro Rauther bieten wir Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Preis an. mehr

Lohbrügge. Lernen ist eine lebenslange Angelegenheit – auch mit Corona. Und so lassen es sich die Dozenten der nunmehr 15. Kinder-Uni nicht nehmen, auch in diesem Jahr wieder Acht- bis Zwölfjährige einzuladen, um gemeinsam den Geheimnissen der Forschung nachzuspüren. Für die jungen Zuhörer ist das Angebot diesmal sogar kostenlos – und digital: Sowohl über Twitter als auch über den neu eingerichteten Youtube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UCewbBcyMPkNTx831bcXJRAQ werden die Lohbrügger HAW-Professoren an allen vier Donnerstagen im November im Livestream zu sehen sein, Start jeweils um 17 Uhr.

„Die digitale Lehre funktioniert, sogar ziemlich gut“, meint Prof. Dr. Boris Tolg, der die Kinder-Uni gemeinsam mit Prof. Kay Förger und Anja Deiters organisiert und sogar Interaktion ermöglichen will: Unter dem Hashtag #Kinderuni Bergedorf2020 werden auch Fragen weitergeleitet – dafür extra sind einige Studenten angeheuert, die sich mit den sozialen Medien auskennen, im Vorfeld die neue Technik testen und den Professoren bei Experimenten im Hörsaal am Ulmenliet assistieren. „Aber es bleibt ein Experiment, und irgendwas geht immer schief“, sagt Tolg. Er setzt auf Feedback: „Es besteht die Möglichkeit für Anregungen und Kritik, die sonst vielleicht nicht gehört werden. Auf jeden Fall wird das die Kinder-Uni nachhaltig verändern.“

Themen der Bergedorfer Kinder-Uni sind vielfältig

Und was werden diesmal die Themen sein? Den Auftakt machen die Farbstoffe: Am 5. November geht Prof. Dr. Bettina Knappe auf die Jagd nach Farbmolekülen und erklärt mit Experimenten, warum etwa die Karotte orange ist. Um die „gar nicht so dumme Pute“ dreht sich der 12. November. Wie sieht so ein Truthahn oder Puter eigentlich aus? Und wie fand die Pute ihren Weg von Nordamerika nach Europa? Was diesen besondere Hühnervogel auszeichnet, erklärt Tierärztin Prof. Dr. Katharina Riehn.

Hochaktuell wird es am 19. November, wenn Gesundheitsdetektive gefragt sind: Wie erforschen Wissenschaftler die Ursachen von Epidemien und Krankheitsausbrüchen? „Dazu könntet ihr auch EDDi, unser neues Computerspiel kennenlernen“, verspricht Prof. Dr. Ralf Reintjes. Das Spiel samt Bewertung lokaler Ausbruchszenarien entstand in Kooperation der Fakultät Life Sciences mit dem GamesLab der HAW und dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (Infektionsepidemiologie).

Der letzte Termin am 26. November ist dem Zahlen-Zauber gewidmet: Wie man Veränderungen in Bildern erkennen kann oder den kürzesten Weg zwischen zwei Punkten plant, erklärt Boris Tolg, der mit Mathematik spannende Probleme lösen kann.