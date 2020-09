Mann erfasst Mädchen mit Pkw und flüchtet

Einfach Coupons auswählen, ausdrucken und beim nächsten Einkauf an der Kasse abgeben. mehr

Lohbrügge. Nachdem ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Lohbrügge verletzt worden ist, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Besonders schlimm daran: Der Fahrer des Pkw war nach dem Unfall geflüchtet.

Wie Polizeisprecher Daniel Ritterskamp mitteilte, sei es am Mittwoch um 13.10 Uhr auf dem Binnenfeldredder zu dem Unfall gekommen. Die Schülerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg von der Schule nach Hause. Als die Elfjährige den Fußgängerüberweg überquerte, wurde sie von einem Pkw erfasst und stürzte auf die Straße. Dabei erlitt sie Verletzungen am Ohr und am Knie.

Autofahrer begeht Fahrerflucht nach Unfall in Lohbrügge

Zunächst habe der Fahre des mutmaßlich unfallverursachenden Pkw das Mädchen kurz angesprochen, sich jedoch dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Auf dem Beifahrersitz soll ein Kind gesessen haben. Der unbekannte Fahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, kurze Haare, eine „stabile“ Körperform, dunkle Jeanshose, dunkelblaues T-Shirt, blaues Basecap mit Kappe nach hinten tragend.

Wer Angaben zum geflüchteten Pkwmachen kann, meldet sich bitte unter Telefon 040-4286/54961.